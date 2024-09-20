Danimarka, Teknoloji Devi Şirketlere Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Danimarka, Teknoloji Devi Şirketlere Uyarıda Bulundu

Danimarka, sosyal medya platformlarının organize suçlara zemin hazırlamaması için teknoloji firmalarına çağrıda bulundu.

20.09.2024 18:50
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Danimarka, teknoloji devlerine, sosyal medya platformlarının organize suçlar için bir sığınak haline gelmesine izin vermeme çağrısında bulundu.

Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, Kuzey ülkelerinden bakanlar ile Google, Meta, Snapchat ve TikTok temsilcileri arasında bugün İsveç'in Uppsala kentinde yapılması planlanan önemli toplantı öncesinde yazılı açıklama yaptı.

Hummelgaard, "İskandinav meslektaşlarım ve ben, bu konuyla başa çıkmak için birleşik bir cephenin gerekli olduğu konusunda hemfikiriz. Bunun bir parçası da teknoloji devlerinin sorumluluklarını yerine getirerek platformlarının ciddi suçların yuvası haline gelmemesi için ısrarcı olmaktır." ifadelerini kullandı.

Çetelerin sosyal medya ve şifreli mesajlaşma hizmetleri aracılığıyla ciddi suçlar planladıkları ve bu kirli işleri yapmak üzere gençleri kullandıkları yönündeki haberlerden duyduğu endişeyi dile getiren Hummelgaard, "Bazı platformlarda şiddet ve cinayet, çocuklarımız ve gençlerimiz için iş ilanı olarak sunuluyor. Bu nedenle bugün ilerleyen saatlerde sektör temsilcileriyle tam da bu konuyu tartışma fırsatı bulacağımız toplantıyı da dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Danimarkalı polis yetkilisi Torben Svarrer, ağustos ayının başlarında konuya dair yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin İsveçli gençlerin Danimarka'da para karşılığında ciddi suçlar işlediği vakalarla karşılaştıklarına işaret ederek "Suçluların sosyal medyada ciddi suçlar işlemeye istekli insanlar aradıklarını ve ne yazık ki genç İsveçlilerin ödeme karşılığında bunu yapmayı kabul ettiklerini gördük." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Danimarka, Teknoloji Devi Şirketlere Uyarıda Bulundu - Son Dakika

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