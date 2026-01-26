Danıştay 1. Dairesi Başkanlığı İçin Seçim Yarın Yapılacak - Son Dakika
Danıştay 1. Dairesi Başkanlığı İçin Seçim Yarın Yapılacak

26.01.2026 11:15  Güncelleme: 12:32
Danıştay 1. Dairesi Başkanı İlyas Arlı'nın emekliye ayrılmasının ardından başkanlık için yapılan seçimlerde sonuç alınamadı. Yarından itibaren yeni oylama süreci başlayacak.

(ANKARA) - Danıştay 1. Dairesi Başkanı İlyas Arlı'nın yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle Daire Başkanlığı için yarın seçim yapılacak. Danıştay Büyük Genel Kurulunda geçen hafta yapılan seçimlerden sonuç alınamadı.

Danıştay'ın İdari Dairesi olarak geçen ve belediyeler hakkında yürütülen soruşturmalar, imar dosyaları, görevden almalar ve yerel yönetimlere ilişkin idari işlemlere bakan Danıştay 1. Dairesi Başkanı İlyas Arlı'nın, yaş haddinden emekliye ayrılmasının ardından geçen hafta başlayan başkanlık seçimlerinden sonuç alınamadı.

Üç tur yapılan seçimlerin son tur oylamasında, adaylar üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 57 sayısına ulaşamadı. Son tur oylamada adaylardan Mustafa Gökçek 39, Esat Toklu ise 45 oyda kaldı.

Danıştay 1. Dairesi Başkanlığı için seçime yarın devam edilecek.

Adaylardan Danıştay Üyesi Esat Toklu, Ankara'nın tartışmalı imar projelerinden TOGO İkiz Kuleleri davasında, imar değişikliğinin iptali hakkında TOGO sahibinin istinaf başvurusunu, adli tatil sırasında inceleyip karar vermiş, yüklenici firma sahibinin doğum günü partisine katıldığı iddiası üzerine, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayet edilmişti.

Toklu, 17 Aralık 2021'de Danıştay üyeliğine seçilmişti.

Kaynak: ANKA

