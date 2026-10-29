Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Yiğit, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, aziz milletin, emperyalist güçlere karşı, istiklal ve istikbal mefkuresi etrafında kenetlenerek her türlü imkansızlık ve zorluğa rağmen büyük azim, inanç ve kararlılıkla yürüttüğü eşsiz mücadelenin zaferle taçlanmasının ardından Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Mesajında Yiğit, "?29 Ekim 1923'te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' diyerek gelecek nesillere emanet ettiği Cumhuriyetimiz, Milli Mücadele'mizin en müstesna eseri olmasının yanı sıra bugünümüze ışık tutan, yarınlarımıza yön veren ve bizleri muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak olan köklü bir devlet ve medeniyet geleneğimizin tezahürüdür." ifadelerine yer verdi.

İnsan haklarına saygılı hukuk devletinin temelini oluşturan, bağımsızlığı, demokrasiyi ve milli iradeyi esas alan bu devlet anlayışının, millet ile devlet arasındaki sarsılmaz bağın da temelini oluşturduğunu vurgulayan Yiğit, şunları kaydetti:

"Üzerinden bir asır geçmiş olmasına rağmen, günümüzde de emperyalist güçler ve aynı zihniyeti paylaşan devletlerin Milli Mücadele dönemindeki benzer amaç ve hedeflerinden vazgeçmediğini, uluslararası çatışmaların, anlaşmazlıkların ve insan hakları ihlallerinin tüm şiddetiyle devam ettiğini görmekteyiz.

Cumhuriyetimizin ikinci asrında da bölgesinde ve dünyada önemli bir küresel aktör olan, adaletin, barışın ve istikrarın devamlılığının tesisine öncülük eden güçlü Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için, hak ve özgürlük mücadelesini daima diri tutarak, milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde, insan hakları ve evrensel hukuk değerleri doğrultusunda, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Aziz milletin ve yargı camiasının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Yiğit, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklal ve istikbal mücadelesinde yer alan kahramanlar ile ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnetle andı.