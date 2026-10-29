Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- "Cumhuriyetimiz, Milli Mücadele'mizin en müstesna eseri olmasının yanı sıra bugünümüze ışık tutan, yarınlarımıza yön veren ve bizleri muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak olan köklü bir devlet ve medeniyet geleneğimizin tezahürüdür"

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Yiğit, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, aziz milletin, emperyalist güçlere karşı, istiklal ve istikbal mefkuresi etrafında kenetlenerek her türlü imkansızlık ve zorluğa rağmen büyük azim, inanç ve kararlılıkla yürüttüğü eşsiz mücadelenin zaferle taçlanmasının ardından Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Mesajında Yiğit, "?29 Ekim 1923'te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' diyerek gelecek nesillere emanet ettiği Cumhuriyetimiz, Milli Mücadele'mizin en müstesna eseri olmasının yanı sıra bugünümüze ışık tutan, yarınlarımıza yön veren ve bizleri muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak olan köklü bir devlet ve medeniyet geleneğimizin tezahürüdür." ifadelerine yer verdi.

İnsan haklarına saygılı hukuk devletinin temelini oluşturan, bağımsızlığı, demokrasiyi ve milli iradeyi esas alan bu devlet anlayışının, millet ile devlet arasındaki sarsılmaz bağın da temelini oluşturduğunu vurgulayan Yiğit, şunları kaydetti:

"Üzerinden bir asır geçmiş olmasına rağmen, günümüzde de emperyalist güçler ve aynı zihniyeti paylaşan devletlerin Milli Mücadele dönemindeki benzer amaç ve hedeflerinden vazgeçmediğini, uluslararası çatışmaların, anlaşmazlıkların ve insan hakları ihlallerinin tüm şiddetiyle devam ettiğini görmekteyiz.

Cumhuriyetimizin ikinci asrında da bölgesinde ve dünyada önemli bir küresel aktör olan, adaletin, barışın ve istikrarın devamlılığının tesisine öncülük eden güçlü Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için, hak ve özgürlük mücadelesini daima diri tutarak, milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde, insan hakları ve evrensel hukuk değerleri doğrultusunda, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Aziz milletin ve yargı camiasının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Yiğit, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklal ve istikbal mücadelesinde yer alan kahramanlar ile ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnetle andı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıZeki YiğitGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
22 metrelik uçuruma yuvarlandılar 15 yaşındaki Eylül’den acı haber 22 metrelik uçuruma yuvarlandılar! 15 yaşındaki Eylül'den acı haber
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
Netanyahu’nun kaderi bu oylara bağlı Sayım başladı Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not 5 kişi gözaltına alındı İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
12:17
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
11:36
GSS primlerine af geliyor Milyonlarca kişinin borcu silinecek
GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek
11:16
Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türkiye Yüzyılı“ vurgulu mesaj
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
11:15
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
10:49
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 13:00:33. #7.13#
SON DAKİKA: Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android