Depremde Yıkılan Öztekin Apartmanı... Danıştay, Yerlikaya'nın Kamu Görevlilerine "Soruşturma İzni Verilmemesine" İlişkin Kararını Kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Depremde Yıkılan Öztekin Apartmanı... Danıştay, Yerlikaya'nın Kamu Görevlilerine "Soruşturma İzni Verilmemesine" İlişkin Kararını Kaldırdı

09.06.2026 09:58  Güncelleme: 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danıştay 1. Dairesi, Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Öztekin Apartmanı'na ilişkin soruşturmada, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın belediye görevlileri hakkında 'soruşturma izni verilmemesi' kararını eksik inceleme gerekçesiyle kaldırdı ve yeniden karar verilmesini hükmetti.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Danıştay 1. Dairesi, Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Öztekin Apartmanı'na ilişkin soruşturmada, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın belediye görevlileri hakkında "soruşturma izni verilmemesine" ilişkin kararını "eksik inceleme" nedeniyle kaldırdı. Daire, yeniden ön inceleme yapılarak gerekçeli yeni bir karar verilmesine karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Asfalt Mahallesi'nde bulunan Öztekin Apartmanı'nın yıkılması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin yapı sahibi Osman Öztekin, mimari statik proje müellifi ve fenni mesul Memduh Abacı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açarken, belediye yetkilileri hakkında da soruşturma izni talep etti.

"BELEDİYE ARŞİVİ SU ALTINDA KALDIĞI İÇİN EVRAKLARA ULAŞILAMADI"

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, inceleme sonucunda yapıya ait statik, elektrik ve mekanik projeler ile jeolojik-jeoteknik etüt raporlarına, belediye arşivinin deprem esnasında su altında kalması nedeniyle ulaşılamadığını aktardı. Bu nedenle zemin etüt raporu bulunamadığından, zemin türü ve davranışına göre gerekli önlemlerin alınıp alınmadığına dair herhangi bir değerlendirme yapılamadığını ifade etti.

Yerlikaya, yapının yapı tekniği ya da imar mevzuatına aykırı yapılıp yapılmadığına ilişkin herhangi bir kanaate varılamadığına kanaat getirerek, eski Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, fen işleri müdür vekili Memet Özbay ve eski fen memuru Osman Uludağ hakkında soruşturma izni vermemişti.

DANIŞTAY KARARI KALDIRDI

Öztekin Apartmanı'nda ağabeyini kaybeden Celal Gezer, avukatı aracılığıyla "soruşturma izni verilmemesi" kararını Danıştay'a taşıdı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Danıştay 1. Dairesi, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın belediye görevlileri hakkında "soruşturma izni verilmemesine" ilişkin kararını eksik inceleme nedeniyle kaldırdı.

Daire, eksikliklerin giderilmesinin ardından yeniden ön inceleme yapılmasına, ilgililer ile isnat edilen eylemlerin ayrıştırılarak hazırlanacak ön inceleme raporunun da dikkate alınması suretiyle yetkili merci tarafından gerekçeli yeni bir karar verilmesine hükmetti.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Doğal Afet, İnceleme, Adıyaman, Danıştay, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde Yıkılan Öztekin Apartmanı... Danıştay, Yerlikaya'nın Kamu Görevlilerine 'Soruşturma İzni Verilmemesine' İlişkin Kararını Kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir
Sıfır Atık Festivali’ne 1 milyon katılım Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyon katılım
Metrobüste yan bakma kavgası 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Azad Keşmir’de polisle eylemciler çatıştı 4’ü polis 11 kişi hayatını kaybetti Azad Keşmir'de polisle eylemciler çatıştı! 4'ü polis 11 kişi hayatını kaybetti
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Ezeli rakipler karşı karşıya Vlahovic için dudak uçuklatan teklif Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

10:08
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı Ortalık karıştı
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı
09:58
Kılıçdaroğlu mu Özel mi İşte CHP Grup Toplantısı’nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
09:50
Barış Alper’e inanılmaz teklif Kasada para koyacak yer kalmayacak
Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak
09:29
Rakam öyle böyle değil Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
08:37
Milyonlarca çalışana müjde Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
07:56
Savaşta bir ilk ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı’nda düştü
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 10:25:48. #.0.5#
SON DAKİKA: Depremde Yıkılan Öztekin Apartmanı... Danıştay, Yerlikaya'nın Kamu Görevlilerine "Soruşturma İzni Verilmemesine" İlişkin Kararını Kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.