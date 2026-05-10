Danıştay'ın 158. Kuruluş Yılı

Yiğit, Danıştayın 158'inci kuruluş yılı ile Danıştay ve İdari Yargı Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kurulduğundan bugüne, hukuk devleti ilkesinin etkin şekilde uygulanmasının en güçlü teminatlarından biri olmayı sürdüren Danıştay, evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetlenmesinde, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasında önemli bir rol üstlenmeye, adaletin mülkün temeli olduğu anlayışıyla ve hukukun üstünlüğünün egemen kılınması gayesiyle hizmet etmeye devam etmektedir. Danıştayın kuruluşunun 158. yılını ve 'Danıştay ve İdari Yargı Günü'nü kutluyor, milletimize ve tüm hukuk camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum."