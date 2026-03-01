Danıştay, Kanal İstanbul Projesi İçin Ek Bilirkişi Raporu İstedi - Son Dakika
Danıştay, Kanal İstanbul Projesi İçin Ek Bilirkişi Raporu İstedi

01.03.2026 12:45
Danıştay, Kanal İstanbul Projesi'nde ÇED iptali davasında ek bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

Haber: Buse ÖZBEY

(ANKARA) - Danıştay 4. Dairesi, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin "ÇED Olumlu" kararının iptali istemiyle açılan davada, yürütmenin durdurulması talebinin ek bilirkişi raporu alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verdi.

Kanal İstanbul Projesi'ne, kıyı yapıları-yat limanları, konteyner limanları ve lojistik merkezler - denizden alan kazanımı, dip taraması, beton santralleri dahil Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 17 Ocak 2020 tarih ve 5774 sayı ÇED Olumlu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 4. Dairesi'nde açılan davada istenen bilirkişi raporuna itiraz edildi. Daire, yürütmenin durdurulması isteminin ek bilirkişi raporunun alınıp değerlendirilmesinden sonra görüşülmesine oy birliği ile karar verdi.

Danıştay 4. Dairesi, 15 Kasım 2024'te yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda 21 uzman bilirkişi tarafından hazırlanan 400 sayfalık raporu değerlendirdi.

Bilirkişi raporuna karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bulunulan itirazlar ile bazı teknik hususların açıklığa kavuşturulması gerektiğine hükmeden daire, bu hususlara ilişkin ek bilirkişi raporu alınmasını kararlaştırdı.

Dairenin bilirkişilerden değerlendirme yapılmasını istediği başlıklardan bazıları şöyle:

-Proje alanı ve etki alanındaki yerüstü ve yeraltı su kaynaklarına ilişkin ÇED raporunda yer verilen hidrojeolojik çalışmaların yeterliliği,

-Güzergah boyunca farklı zemin koşulları dikkate alındığında kanal için öngörülen tasarımın teknik ve bilimsel açıdan uygunluğu,

-Yapılması planlanan tüm yapılar ile deplase işlemlerinin yapım ve inşaat tekniklerinin yeterliliği,

-Kanal ile çevresindeki mevcut ve planlanan yerleşim alanları arasında güvenli ve uygun mesafe bırakılıp bırakılmadığı,

-Başta Küçükçekmece Gölü çevresi olmak üzere aktif ya da potansiyel heyelan alanlarının bulunup bulunmadığı ve patlatma yöntemi dahil inşaat faaliyetlerinin heyelan riskini tetikleyip tetiklemeyeceği,

-Patlatma faaliyetlerinin depremi tetikleyici bir etkisinin bulunup bulunmadığı,

-Olası bir deprem durumunda kanal yapısı ile diğer yapıların depremin etkilerini artırıcı bir rolünün olup olmayacağı,

-Hafriyat çalışmaları başta olmak üzere tüm faaliyetler nedeniyle oluşacak toz, partikül ve diğer emisyonların hava kalitesi ile yüzeysel su kaynakları üzerindeki etkileri ve bu etkileri ortaya koymak için yapılan ölçümlerin yeterliliği,

-Kesilmesi planlanan ağaç sayısının ÇED raporunda doğru tespit edilip edilmediği ve bunun mevcut orman ekosistemi üzerindeki etkileri,

-Kazı faaliyetlerinden ortaya çıkacak malzemeye ilişkin ÇED raporunda yer alan değerlendirmelerin yeterli olup olmadığı.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Danıştay, Politika, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
