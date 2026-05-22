Danıştay 6. Dairesi, Tisan Koyu'ndaki Otel ve Konut Projesinde Yeniden Keşif Yapılmasına Karar Verdi

Haber: Buse ÖZBEY

Mersin'in Silifke ilçesindeki Tisan Koyu'nda yapımı süren "Faras Tisania" otel ve konut projesine karşı TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından açılan iptal davasında önemli bir hukuki gelişme yaşandı. Danıştay 6. Dairesi; Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin projeye ilişkin imar planlarını ve çevreye yönelik iddiaları yüzeysel değerlendirdiğini belirterek, yargılama usullerine tam uyulmadığı gerekçesiyle önceki kararı geçersiz kıldı.

2022 yılında Tisan'da 5 katlı bir otel yapılması ve koyun yıllardır yapılaşmadan korunan kısımlarında da yapılaşma başlamasını öngören bir proje hazırlanmıştı.

SEÇER, İTİRAZ ETTİ

Silifke Belediyesi Meclisi'nden geçen proje, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de tartışmalara yol açmış ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kıyı yönetmeliklerine uyulmadığı ve doğal güzelliklerin betonlaştırılarak yok edileceği gerekçesiyle projeye itiraz etmişti.

Meclis üyelerinin oylarıyla Büyükşehir Meclisi'nden geçen karar sonrasında Seçer, 2024 yılında Kıyı Kanunu'na, Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esasları ile bölgenin yapılaşma dokusuna aykırılık gerekçesi ile yerel mahkemeye başvurarak Faras Akdeniz Konut Yapı Kooperatifi'ne karşı hukuki süreci başlatmıştı.

İLK DERECE VE İSTİNAF KARARLARI

Mersin 2. İdare Mahkemesi, yapılan keşif ve bilirkişi incelemesine dayanarak plan değişikliğinin şehircilik ilkelerine ve mevzuata uygun olduğuna hükmetmiş ve davayı reddetmişti. Adana Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi de bu kararı hukuka uygun bularak istinaf başvurusunu reddetmişti. Yerel mahkeme ve istinaf yollarının neticesinde dava reddedilirken, dosya yüksek yargıya taşınarak Danıştay başvurusu gerçekleştirilmişti.

Danıştay 6. Dairesi, temyiz incelemesinde; bilirkişi raporları arasında çelişki bulunduğunu, bu çelişkinin giderilmeden karar verildiğini, yeni ve uygun uzmanlıkta bir bilirkişi heyeti kurulmadığını, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile uyumun da araştırılmadığını belirterek yargılamayı eksik inceleme yönünden hukuka aykırı buldu.

Kararda ayrıca, bölgede "kısmi yapılaşma" koşullarının bulunup bulunmadığına dair belediye meclisi kararlarının ve kıyı mevzuatı kapsamındaki durumun netleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Danıştay'ın yerel mahkeme kararını geçersiz kılan iptal kararında; eksik inceleme ve usul hataları, kısmi yapılaşma teşebbüsünün belirsizliği, yapı yüksekliğinin uygunsuzluğu, altyapı eksikliği, Kıyı Kanunu'nun 'kıyıların kamu yararına açık tutulması' ilkesine aykırılığına işaret edildi.

Ayrıca Daire, dava konusu işlemle belirlenen yapılaşma yüksekliğinin mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı, özgün bir doğal yapıya sahip olan bölgenin siluetinin bozulup bozulmadığı, imar planındaki sosyal-teknik donatı alanlarının Mekansal Planlama Yönetmeliği'nde yer alan standartlara uygun olup olmadığının belirlenmesi açısından üniversitelerin ilgili bölümlerinden seçilecek yeni bir bilirkişi heyetinin yeniden keşif yapılmasına karar verdi.