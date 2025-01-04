Daqing Petrol Sahası'ndan Rekor Gaz Üretimi - Son Dakika
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Daqing Petrol Sahası'ndan Rekor Gaz Üretimi

Daqing Petrol Sahası\'ndan Rekor Gaz Üretimi

Daqing Petrol Sahası, 2024'te 6 milyar m³ doğalgaz üreterek 14 yıl boyunca istikrarlı büyüme kaydetti.

04.01.2025 15:16
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HARBİN, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol üretim sahalarından biri olan Daqing Petrol Sahası, 2024 yılındaki doğalgaz üretiminin 6 milyar metreküpü aştığını ve art arda 14 yılda da istikrarlı büyüme kaydettiğini duyurdu.

Petrol sahasından cuma günü yapılan açıklamada, 6 milyar metreküp doğalgazla üç kişilik 39 milyon ailenin bir yıl boyunca günlük ihtiyacının karşılanabileceği belirtildi.

Petrol sahasının Çin'in kuzeydoğusundaki üssünde geçen yıl 5 milyar metreküp, ülkenin güneybatısındaki üssünde ise 1 milyar metreküp doğalgaz üretildi.

1959 yılında ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde keşfedilen Daqing Petrol Sahası, Çin'in modern petrol endüstrisine çok önemli katkılar sunuyor.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Çevre, Son Dakika

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