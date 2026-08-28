Darende'de 73. Zengibar Karakucak Festivali Başladı - Son Dakika
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Darende'de 73. Zengibar Karakucak Festivali Başladı

Darende\'de 73. Zengibar Karakucak Festivali Başladı
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Darende'de düzenlenen festival, kortej yürüyüşü ile başladı; kültürel değerler ön plana çıktı.

Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 73'üncüsü düzenlenen Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, kortej yürüyüşü ve açılış programıyla başladı.

Festival kapsamında ilçe protokolü ve vatandaşlar, Hükümet Konağı önünde bir araya geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın eşlik ettiği kortej, Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'ne kadar yürüdü.

Bedestenin önünde devam eden programda konuşan Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci, ilçenin ilim, irfan ve kültür yurdu olduğunu söyledi.

Sirkeci, zafer ayı olan ağustosta birlik ve beraberliğin artırılmasına katkı sunanlara teşekkür etti.

Festivalin yalnızca spor organizasyonu olmadığına dikkati çeken Sirkeci, "Bu organizasyon yalnızca bir festival değil yıllardır aynı heyecanın etrafında bulunmanın, geçmişten devralınan değerleri yaşatmanın ve farklı nesilleri aynı meydanda bir araya getirmenin adıdır. 73. kez bir araya geldiğimiz bu köklü etkinlik, Darende'mizin geçmişine, iradesine sahip çıkmasının en güzel örneklerinden biridir." dedi.

Belediye Başkanı Alican Bozkurt da ilçenin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıktıklarını ifade etti.

Darende'nin Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin manevi iklimiyle yoğrulan kadim bir ilçe olduğunu belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"Bu topraklar, asırlardır inancın, hoşgörünün, kardeşliğin ve güzel insanların buluşma noktası olmuştur. Bizler de bu büyük mirasın sorumluluğunu taşıyoruz. Geçmişimizden aldığımız güçle Darende'mizi geleceğe hazırlamak ve değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 73 yıldır düzenlenen Zengibar Karakucak Güreş Festivali, bu büyük mirasın en önemli parçalarından biridir. Karakucak güreşi, bizim için yalnızca bir spor değildir. Karakucak güreşi, mertliğin, cesaretin, emeğin ve alın terinin simgesidir. Bu meydanda pehlivanlarımız mücadele ederken aynı zamanda kadim bir geleneği yaşatmaktadır."

Konuşmaların ardından kurban kesildi ve dua edildi.

Festival, çeşitli etkinliklerle 30 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Darende'de 73. Zengibar Karakucak Festivali Başladı - Son Dakika

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