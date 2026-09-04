Darende\'de araç taşıyan tırın tekerlekleri tutuştu, yangın alev almadan söndürüldü

MALATYA (AA) – Malatya'nın Darende ilçesinde, sıfır ve ikinci el araç taşıyan tırın tekerlerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.???????

İlçeye bağlı Gökyar mevkisinde gece geç saatlerde, sıfır ve ikinci el araç taşıyan tırın tekerleri henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, tırın taşıdığı araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında tırın taşıdığı araçların zarar görmediği öğrenildi.