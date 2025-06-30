Darende\'de Rüzgar Spor Salonu Çatısını Söküp Aldı

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, spor salonunun çatısında hasara neden oldu.

İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nun çatısının bir bölümünü yerinden sökerek çim sahaya savurdu.

Salonun çatısında hasar meydana gelirken kopan parçaların spor sahasına düşmesi nedeniyle polis ekipleri, tesisin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Alanda, rüzgarın etkisini yitirmesiyle birlikte temizlik ve hasar tespiti yapılacağı kaydedildi.