Darende'de Yöresel Yemek Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Darende'de Yöresel Yemek Yarışması Düzenlendi

Darende\'de Yöresel Yemek Yarışması Düzenlendi

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen 71. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında yöresel yemek yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada 38 çeşit yemek, uzman şef ve gurmeler tarafından puanlandı. Ev kadınlarının hazırladığı yöresel lezzetler arasında yüksük çorbası, içli köfte ve cevizli kömbe dereceye giren yemekler oldu. Dereceye girenler altın, plaket ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

31.08.2024 13:46
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Malatya'nın Darende ilçesinde 71. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında yöresel yemek yarışması düzenlendi.

Belediyeye ait sosyal tesislerde düzenlenen yarışmada, 38 çeşit yemek, alanında uzman şef ve gurmeler tarafından puanlandı.

Yarışmanın açılışında konuşan Belediye Başkanı Alican Bozkurt, festival kapsamında yapılan yarışmalara katılan ev kadınlarına katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Darende'nin zengin yemek kültürünün olduğuna değinen Bozkurt, bu topraklarda yetişen tahıl ve sebzelerden yapılan lezzetli yemeklerin, yöreye özgü zengin bir mutfak kültürü oluşturduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan yöresel yemek yarışmasında, 38 yemek çeşidi dereceye girebilmek için jürinin beğenisine sunuldu.

Ev kadınlarının yaptığı yöreye özgü bir birinden lezzetli yemekler sunum, tat ve yapılış şekillerine göre puanlandı.

Yarışmada, yüksük çorbası ile Ayşegül Yağan birinci, içli köfte ile Emine Apan ikinci, cevizli kömbe ile Ayşe Kocamemik ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere protokol tarafından altın, plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA

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