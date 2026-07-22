Darende'de öğretmenevi inşaatında yüzde 90 tamamlandı - Son Dakika
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Darende'de öğretmenevi inşaatında yüzde 90 tamamlandı

Darende\'de öğretmenevi inşaatında yüzde 90 tamamlandı
22.07.2026 12:30
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Malatya'nın Darende ilçesinde deprem sonrası yapımına başlanan öğretmenevi inşaatının yüzde 90'ı bitti. Ağustos ayında hizmete açılması planlanan tesiste 100 yatak, toplantı salonu ve otopark bulunacak.

Malatya'nın Darende ilçesinde yapımı devam eden öğretmenevi inşaatında çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. Tesisin ağustos ayında geçici kabulünün yapılarak hizmete açılması planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından eski Darende Lisesi'nin bulunduğu alanda inşa edilen öğretmenevinde çalışmalar Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülüyor.

Projede iç ve dış imalatların büyük bölümü tamamlanırken, çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Taşeron firma sahibi Ümit Çil, AA muhabirine, inşaatın fiziki gerçekleşme oranının yüzde 90'a ulaştığını söyledi.

Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten Çil, elektrik, su ve iklimlendirme altyapılarının tamamlandığını, VRF sistemi, kalorifer sistemi, doğal gaz tesisatı ile yangın ve ses sistemlerinin kurulduğunu ifade etti.

Boya, parke, mobilya ve yemekhane tefrişatının tamamlandığını aktaran Çil, çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü ve ağustos ayında geçici kabulün yapılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Yaklaşık 100 yatak kapasitesine sahip olacak öğretmenevinde standart, süit ve VIP odaların yanı sıra toplantı salonu, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yemekhane, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birimi ile yaklaşık 40 araç kapasiteli otopark bulunacak. Tesisin ön bölümünde ise kamelyalar yer alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Darende'de öğretmenevi inşaatında yüzde 90 tamamlandı - Son Dakika

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