Darfur'da Bombardıman: 10 Ölü - Son Dakika
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Darfur'da Bombardıman: 10 Ölü

Kuzey Darfur'da HDK'nın düzenlediği bombardımanda 10 ölü, 20 yaralı; 650 aile yerinden edildi.

18.12.2024 22:48
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PORT Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de, ordu ile 20 aydır çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) düzenlediği topçu bombardımanında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Aktivistlerden oluşan Faşir Direniş Komitelerinden yapılan açıklamada, Faşir'deki Suudi Hastanesi de dahil şehrin birçok bölgesinin HDK'nin topçu bombardımanına maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, bombardıman sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, bombardımanlar sonucunda Kuzey Darfur eyaletinin Kebabiyye şehrinden 650 ailenin yerinden edildiği kaydedildi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

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