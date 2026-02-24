Darfur'da HDK'dan Ölümcül Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Darfur'da HDK'dan Ölümcül Saldırı

24.02.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan'da HDK, Kuzey Darfur'da sivil hedeflere yönelik ölümcül bir saldırı gerçekleştirdi.

Sudanlı bir insan hakları örgütü, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletine bağlı Mastariha köyünde "ölümcül" bir saldırı düzenlediğini bildirdi.

Sivil toplum kuruluşu Acil Durum Avukatları Grubundan yapılan yazılı açıklamada, HDK güçlerinin Mastariha köyüne baskın düzenlediği ve çok sayıda evi ateşe verdiği belirtildi.

Açıklamada, baskın öncesinde sağlık merkezi, pazar yeri, misafirhaneler ve sivillere ait evlerin de bulunduğu çeşitli noktalara insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği, saldırılarda can kayıpları yaşandığı ve onlarca kişinin bölgeden kaçmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Saldırının uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarının "açık bir ihlali" ve Darfur'da sivillere yönelik sistematik saldırıların bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu saldırı, Darfur'da devam eden ihlaller zincirine bir yenisini eklemektedir. Bu eylemler soykırım ve insanlığa karşı suç teşkil ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Darfur'da işlenen suçların soruşturulması ve doğrudan sorumluların yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrıda bulunuldu.

HDK, suçlamalara ilişkin henüz açıklama yapmadı. Bununla birlikte bazı HDK mensuplarının sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde Mastariha'nın kontrolünü ele geçirdiklerini iddia ettikleri görüldü.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Dagalu'nun lideri olduğu HDK, Ekim 2025'te Darfur Bölgesi'nin en büyük şehri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e girmişti.

Faşir'de HDK'nin ciddi katliamlar yaptığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güvenlik, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darfur'da HDK'dan Ölümcül Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
ABD’nin dev uçak gemisi Türkiye’nin yanı başında ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Maliki’den Trump’a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim Maliki'den Trump'a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim
Kan donduran olay Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir

14:47
Usta oyuncu Ali Tutal’a büyük vefasızlık
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık
14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 15:16:49. #7.11#
SON DAKİKA: Darfur'da HDK'dan Ölümcül Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.