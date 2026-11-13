Darfur'da son 3 günde 5 bin 275 kişi evini terk etti, IOM Çad'a göçü bildirdi - Son Dakika
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Darfur'da son 3 günde 5 bin 275 kişi evini terk etti, IOM Çad'a göçü bildirdi

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IOM, Kuzey ve Güney Darfur'da son 3 günde 5 bin 275 kişinin yerinden edildiğini bildirdi. Örgüt, Kuzey Darfur'un Um Baru bölgesindeki 3 köyden 5 bin 35 kişinin çoğunun Çad'a sığındığını, Güney Darfur'da Merşing kamplarından da 240 kişinin güvenlik nedeniyle ayrıldığını açıkladı.

HARTUM/ Sudan'ın Kuzey ve Güney Darfur eyaletlerinde son 3 günde 5 bin 275 kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, ekiplerin, salı ve çarşamba günleri Kuzey Darfur eyaletinin Um Baru bölgesindeki 3 köyde yaşayan 5 bin 35 kişinin evlerini terk ettiğini belirlediği duyuruldu.

Açıklamada, Lil, Bagabi ve Vadi Anbar köylerinden ayrılan ailelerin büyük bölümünün sınırı geçerek komşu Çad'a sığındığı belirtildi.

Bölgedeki son yerinden edilme hareketinin, 6 Kasım'da bildirilen önceki olayın ardından yaşandığı kaydedildi.

Ayrıca Güney Darfur eyaletinin Merşing bölgesindeki kamplardan pazartesi ile çarşamba günleri arasında 240 kişinin güvenlik koşullarının kötüleşmesi nedeniyle ayrıldığı ifade edildi.

Yerinden edilen ailelerin büyük bölümünün Kuzey Darfur'daki Tavila bölgesine sığındığı bilgisi paylaşıldı.

Her iki bölgedeki güvenlik durumunun gergin ve son derece istikrarsız olduğuna işaret edilen açıklamada, gelişmelerin yakından izlendiği bildirildi.

IOM, 9 Kasım'da da ayın başından itibaren Güney Darfur'un Merşing, Nyala ve Bali eş-Şerif bölgeleri dahil çeşitli yerleşim yerlerindeki 1585 kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023'ten bu yana süren çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.

HDK, Darfur bölgesindeki 5 eyaletin büyük bölümünü kontrol ederken Kuzey ve Batı Darfur'un bazı kesimleri Sudan ordusunun kontrolünde bulunuyor.

Sudan ordusu ise başkent Hartum dahil ülkenin diğer eyaletlerinin büyük bölümünde kontrolü elinde tutuyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında, HDK'nin orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlıkların ardından başlayan çatışmalar, dünyanın en ağır insani krizlerinden birine yol açtı.

Kaynak: AA
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