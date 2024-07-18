Darıca'da 2 Cipin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Darıca'da 2 Cipin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Bayramoğlu Mahallesi'nde iki cip çarpıştı. Kazada, sürücü İ.D. ile yanındaki yolcu yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

18.07.2024 16:47
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 cipin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Bayramoğlu Mahallesi'ndeki Koray ile Münir sokaklarının kesişiminde, A.T. yönetimindeki 41 TR 008 plakalı cip, I.D. idaresindeki 41 ATY 177 plakalı cip ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada, sürücü İ.D. ile yanındaki yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Darıca'da 2 Cipin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Darıca'da 2 Cipin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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