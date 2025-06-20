Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Osmangazi Mahallesi Karaca Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı.
Yangını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatı kısmında hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Darıca'da 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?