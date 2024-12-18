Darıca\'da Bayat Ekmek Yarışması

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla "Okullar Arası Bayat Ekmekten Ürün Yarışması" gerçekleştirildi.

Gebze Ticaret Odası Hizmet Kompleksi'nde düzenlenen yarışmada 21 okuldan katılımcı yer aldı.

Yarışmada öğrenciler anneleriyle bayat ekmek içeriğiyle hazırlanan yiyecekleri jüriye sundu.

Yarışmada Servet Çambol İlkokulu öğrencileri Kerem Reşat Özçevik ve Fatma Özçevik birinciliği elde etti.

Darıca Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, gazetecilere, yarışmayı düzenlemekteki amaçlarının bayat ekmek israfının önüne geçilmesi olduğuna ifade etti.

Ekmeğin en çok israf edilen ürünlerin başında geldiğine dikkati çeken Balay, "Ekmeğin israf olmaması için bu etkinlik inşallah bir başlangıç olur. Yarışmaya katılan öğrencilerimiz gitmiş oldukları okullarda da arkadaşlarına anlatırlar. İnşallah artık ekmek israfı önlenmiş olur." dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise amaçlarının bu tarz etkinliklerle farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Yarışma, dereceye girenlere ödül verilmesiyle sona erdi.