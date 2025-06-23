Darıca'da Bebek Balkondan Düştü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde birinci kattaki balkondan düşen bebek ağır yaralandı.
Nene Hatun Mahallesi Esma Sokak'ta 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan 1,5 yaşındaki Z.K. balkonda oynadığı sırada iddiaya göre, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çocuğun düşüşünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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