Darıca'da Down Sendromlu Gençler İçin Kafe Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Darıca'da Down Sendromlu Gençler İçin Kafe Açıldı

Darıca\'da Down Sendromlu Gençler İçin Kafe Açıldı

Darıca'da down sendromlu bireylerin istihdam edileceği 'Gönül Kahvesi' sosyal sorumluluk projesiyle açıldı.

11.11.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde down sendromlu bireylerin istihdam edildiği kafe hizmete başladı.

Darıca Belediyesince, down sendromlu gençlerin sosyalleşmesi ve iş hayatına kazandırılması için yapılan "Gönül Kahvesi" açıldı.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AA muhabirine, işletmeyi, down sendromlu gençlerin toplumda yer edinebilmesi ve sosyalleşebilmesi amacıyla açtıklarını söyledi.

Kafeteryanın sosyal sorumluluk projesi olduğunu anlatan Bıyık, "Engelli kardeşlerimizin özellikle down sendromlu kardeşlerimizin burada istihdam edilmesi, onları hayata kazandıracak, hayatın içinde olmalarını sağlayacak, güzel bir proje. İki engelli kardeşimizle başlangıcını verdik. Yakın zamanda inşallah açılışı gerçekleştireceğiz. Bugün ilk çaylarını içtik kardeşlerimizin." diye konuştu.

Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Birimi özel eğitim öğretmeni Songül Kaya, engelli istihdamını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Engelli bireylerin toplumda ve iş hayatında etkin olmalarını sağlamaya çalıştıklarına değinen Kaya, "Proje kapsamında detaylı araştırmalar yapıldı. Gönül Kahvesi'nin her köşesinin onlara yönelik düzenlenmesi için özen gösterildi. Down sendromlu gençlerimiz, uzman kişiler tarafından pek çok mülakat yapılarak alındı. Heyecanlılar, zaten onların hayatında sevgi ve nezaket her zaman ön planda." diye konuştu.

Down sendromlu Enes Şahin ile Eren Altuntaş'ın sosyalliklerinin ön plana çıktığını aktaran Kaya, ailelerin evde verdiği eğitimi kafeteryada kendilerinin devam ettireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Muzaffer Bıyık, kocaeli, Güncel, Darıca, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darıca'da Down Sendromlu Gençler İçin Kafe Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:38 Serdar Ortaç: Malta Adası’ndaki otel açılışında oyuna getirildik Serdar Ortaç: Malta Adası'ndaki otel açılışında oyuna getirildik
19:34 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülke belli oldu Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülke belli oldu
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
17:27 Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
09:41 Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı
09:40 Yarısı Bizden kampanyasının detayları Kiracıya da destek var Yarısı Bizden kampanyasının detayları! Kiracıya da destek var
09:39 Meteoroloji’den 15 ile yağış uyarısı Meteoroloji'den 15 ile yağış uyarısı
09:23 Altın ve döviz yatırımcısının gözü yeni rekorlarda Altın ve döviz yatırımcısının gözü yeni rekorlarda
09:11 Bitcoin adeta para basıyor Bir yılda iki kattan fazla yükseldi Bitcoin adeta para basıyor! Bir yılda iki kattan fazla yükseldi
09:09 El Kassam Tugayları’ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü El Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü
08:51 Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 20:21:20. #1.13#
SON DAKİKA: Darıca'da Down Sendromlu Gençler İçin Kafe Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.