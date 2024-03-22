Darıca'da eski kız arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Darıca'da eski kız arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Darıca\'da eski kız arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, eski kız arkadaşını evinin önünde öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlının kimliğini ve yerini tespit etti. Zanlı, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayda 4 el ateş edildiği ve genç kadının zanlının eski kız arkadaşı olduğu belirlendi.

22.03.2024 19:15  Güncelleme: 19:20
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski kız arkadaşını evinin önünde öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 16 Mart'ta Osman Gazi Mahallesi Halısaha Sokak'ta Gülhan E'nin (25) araçtan silahla açılan ateş sonucu ölümüne ilişkin çalışma yürüttü.

Yaklaşık 1000 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, zanlının kimliğini ve yerini tespit etti.

Ekipler, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde düzenlenen operasyonla zanlı M.T'yi yakaladı. Olayda kullanılan araç da ilçede bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan olayda 4 el ateş edildiği, Gülhan E'nin M.T'nin eski kız arkadaşı olduğu öğrenildi.

Olay

Osman Gazi Mahallesi Halısaha Sokak'ta 16 Mart'ta işe gitmek için evinden çıkan Gülhan E. (25), bir araçtan silahla ateş açılması sonucu ağır yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Genç kadının 7 ay önce evlendiği ve 3 ay önce bir lojistik firmasında işe başladığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Güvenlik, Adliye, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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