Darıca\'da eski kız arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Apple, ABD Adalet Bakanlığı tarafından antitröst davasıyla suçlanıyor

Apple, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan antitröst davasında suçlanıyor. Şirket, iPhone ile tekel oluşturmakla suçlanırken, Apple Watch'ın Android desteği olmaması da davanın konusu oldu. Apple, teknik sınırlamaları gerekçe göstererek Android desteği ekleyemediğini belirtirken, Adalet Bakanlığı ve eyalet savcıları Apple'ın akıllı telefon pazarını tekelleştirdiğini iddia ediyor. Apple'ın antitröst yasalarını ihlal ettiği örnekler arasında App Store komisyon ücreti, iMessage metinleri ve kişisel bilgi paylaşımı gösteriliyor. Apple, suçlamaları reddederek yanıt verdi. Bu gelişmeler, teknoloji dünyasında büyük tartışmalara yol açarken, Apple'ın nasıl bir yol izleyeceği ve rakip firmaların nasıl tepki vereceği merak konusu.