Darıca\'da FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü, Darıca'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
