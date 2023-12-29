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Darıca'da öğretmenlere saldırı: 3 kişi hakkında şikayet - Son Dakika
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Darıca'da öğretmenlere saldırı: 3 kişi hakkında şikayet

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Ressam Osman Hamdibey Ortaokulu'nda bir öğrencinin 3 yakını ile 2 öğretmen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Öğretmenlerin darbedildiği olayda, 2 öğretmen hastaneye giderek darp raporu aldı. Şikayet üzerine 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Darıca\'da öğretmenlere saldırı: 3 kişi hakkında şikayet
29.12.2023 - 16:13,
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 öğretmen, kendilerini darbettikleri gerekçesiyle bir öğrencinin 3 yakını hakkında şikayette bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün Ressam Osman Hamdibey Ortaokulunda bir öğrencinin 3 yakını ile 2 öğretmen arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda öğretmenler V. A. ve E.T. darbedildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Öğretmenleri darbettikleri gerekçesiyle 3 kişinin, polis merkezinde ifadeleri alındı.

Hastaneye giderek darp raporu alan 2 öğretmenin şikayeti üzerine 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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