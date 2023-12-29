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Darıca'da öğretmenlere saldırı: Öğretmenler darp raporu aldı, aileden şikayetçi oldu - Son Dakika
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Darıca'da öğretmenlere saldırı: Öğretmenler darp raporu aldı, aileden şikayetçi oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Darıca Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda görevli 2 öğretmen, bir öğrencinin aile bireyleri tarafından darbedildi. Öğretmenler, darp raporu alıp, aileden şikayetçi oldu. Olaya ilişkin Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM-SEN) 2 No'lu Şube, saldırganların tutuklanmasını talep etti.

Darıca\'da öğretmenlere saldırı: Öğretmenler darp raporu aldı, aileden şikayetçi oldu
29.12.2023 - 16:35,
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KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki Darıca Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda görevli 2 öğretmen, bir öğrencinin aile bireyleri tarafından darbedildi. Öğretmenler, darp raporu alıp, aileden şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Darıca ilçesindeki Darıca Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda top isabet eden bir öğrenci, eve gidip, durumu ailesine söyledi. Bunun üzerine aile bireyleri, okuya geldi. Öğrencinin annesi, babası ve kardeşleri ile sosyal bilgiler öğretmeni Volkan Ayhan ve fen bilgisi öğretmeni Evren Türkeri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, aile bireyleri 2 öğretmeni, sınıfta ve okulun koridorunda darbetti. Diğer öğretmenlerin ihbarı üzerine okula gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

SENDİKA TEPKİ GÖSTERDİ

Olaya ilişkin Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM-SEN) 2 No'lu Şube yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Okul içinde ve mesai saatlerinde öğrencilerin gözü önünde yaşanan bu şiddet olayını şiddetle kınıyoruz. Okul Müdürü Yusuf Aktaş ile yaptığımız görüşmede kolluk kuvvetlerinin olaya geç geldiğini, olay öncesinde okula tek gelen kadın velinin daha sonra bilinçli ve taksirle 'şiddet uygulamak için' bir kamu alanına gelerek öğretmenlerimizi darp etmesini kabul etmiyoruz. Yaşanan bu olaya şahit olan öğrencilerimiz unutamayacakları bir psikolojik travmaya yaşamış, diğer öğretmen arkadaşlarımız şiddet olayı karşısında hem fiziksel ve hem de psikolojik travma yaşadıklarını ifade etmişlerdir" denildi.

'TUTUKLANMALARINI TALEP EDİYORUZ'

Saldırganların tutuklanmasının talep edildiği açıklamada, "Yetmezmiş gibi şiddet uygulayan aile üyeleri de karakola gidip şikayetçi olmuşladır. Kamu personeli devlet adına görev yapan bir konumdadır. Bu şiddet sadece öğretmenlerimize değil, ona görev veren makama da uygulanmıştır. Savcılığa sevk edilmelerini ve tutuklanmalarını talep ediyoruz. Aksi durumda öğretmenlerimizin başına bir şey geldiğinde sorumluların belli olduğunu biliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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