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Darıca'da Öğretmenlere Yapılan Şiddet Protesto Edildi - Son Dakika
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Darıca'da Öğretmenlere Yapılan Şiddet Protesto Edildi

Darıca'da geçen hafta 2 öğretmenin bir öğrencinin yakınları tarafından darbedilmesi üzerine eğitimciler, olayı protesto etti. Eğitimciler, Ressam Osman Hamdibey Ortaokulu önünde toplanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüdü. Türk Eğitim-Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Kürşat Türkcan, şiddete başvuran kişilere ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirtti. Öğretmenlerin şikayeti üzerine 3 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Darıca\'da Öğretmenlere Yapılan Şiddet Protesto Edildi
02.01.2024 - 15:51,
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Darıca'da eğitimciler, geçen hafta 2 öğretmenin bir öğrencinin yakınları tarafından darbedilmesini protesto etti.

Eğitim Gücü Sen, Eğitim İş, Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen ve Türk Eğitim-Sen'e üye eğitimciler, olayın yaşandığı Ressam Osman Hamdibey Ortaokulu'nun önünde toplandı.

Çok sayıda öğretmen sloganlar atarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüdü.

Türk Eğitim-Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Kürşat Türkcan, burada yaptığı açıklamada, eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının önüne geçilmesi için şiddete başvuran kişilere ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.

Ressam Osman Hamdibey Ortaokulunda geçen hafta öğretmenler V. A. ve E.T. kendilerini darbettikleri gerekçesiyle bir öğrencinin 3 yakını hakkında şikayette bulunmuştu.

Hastaneye giderek darp raporu alan 2 öğretmenin şikayeti üzerine 3 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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