Kocaeli'nin Darıca ilçesinde uygulama sırasında üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis (Yunus) timleri, 2 kişinin durumundan şüphelenerek üst araması yaptı.
Ekipler, kontrol edilen E.K ve N.K'nın üzerinden 300 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Darıca'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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