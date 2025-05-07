Dehşet anları kamerada! Yanan bina itfaiye erlerinin üzerine çöktü - Son Dakika
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Dehşet anları kamerada! Yanan bina itfaiye erlerinin üzerine çöktü

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evde çıkan yangın, iki bitişik eve sıçrayarak toplamda üç evi kullanılamaz hale getirdi. Yangın sırasında ahşap evin kilolarca ağırlığındaki duvarı yanarak 2 itfaiye erinin üzerine düştü

07.05.2025 10:25
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Yeni Mahallesi Eski Hükümet Caddesi'ndeki 2 katlı evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, bitişikteki 2 katlı 2 eve daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevleri söndürmek için çalışma başlatılırken, müdahale eden 2 itfaiye eri düşen ahşap malzemeler nedeniyle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. 3 ev kullanılamaz hale gelirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İTFAİYE ERLERİNİN YARALANDIĞI ANLAR KAMERADA

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binadan kopan ahşap evin duvarı, itfaiye erleri M.T. ve G.B.'nin üzerine düştüğü anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüde evin girişinde bekleyen itfaiye erlerinin üzerine ahşap evin duvarının düştüğü, 2 itfaiye eri düşen parçanın altında kalırken 1 erin ise son anda kaçtığı anlar yer aldı.

Dehşet anları kamerada! Yanan bina itfaiye erlerinin üzerine çöktü
Dehşet anları kamerada! Yanan bina itfaiye erlerinin üzerine çöktü
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Darıca, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dehşet anları kamerada! Yanan bina itfaiye erlerinin üzerine çöktü - Son Dakika

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