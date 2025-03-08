Darıca'da Yaralı Genci Hastaneye Götüren Şoför

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kavgada yaralanan genci, özel halk otobüsü şoförü hastaneye götürdü.

Bağlarbaşı Mahallesi Özbay Sokak'ta 6 Mart'ta, yolcu almak için durakta duran şoför Gökhan Yiğe, otobüse binen Ö.Ş.Ö'nün bacağından yaralı olduğunu fark etti.

Yiğe'nin güzergahtan çıkarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü yaralı genç tedavi altına alındı.

Olay anı, halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şoför Gökhan Yiğe, gazetecilere, gencin yaralı olduğunu fark edince hemen hastaneye doğru yol almaya başladığını söyledi.

Yaralıyı sağlık personeline teslim ettiklerini dile getiren Yiğe, insanlık görevini yerine getirdiğini kaydetti.