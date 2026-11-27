Osmanlı döneminde para basılan tarihi Darphane-i Amire'nin bahçesinde yer alan ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden gün yüzüne çıkarılan iki kuş köşkü, uzun yıllar kapalı kalan tarihi yerleşkenin ilk kez ziyarete açılmasıyla ilgi çekiyor.

Osmanlı Devleti'nde altın, gümüş ve çeşitli paraların basıldığı tarihi üretim merkezi Darphane-i Amire, Topkapı Sarayı'nın 2019'da Milli Saraylar Başkanlığına bağlanmasının ardından başlatılan 7 yıllık restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yaklaşık 17 bin metrekarelik yerleşkede, 7. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan 10 bin 500 eser, porselen, hüsn-i hat, silah, harita ve endüstri başlıkları altında oluşturulan 5 ihtisas müzesinde sergileniyor.

Yerleşke, müze koleksiyonlarının yanı sıra Osmanlı'nın canlılarla kurduğu ilişkiyi yansıtan mimari ayrıntılara da ev sahipliği yapıyor. Bu ayrıntıların başında ise kuşların barınması için inşa edilen iki "aşiyan", diğer adıyla kuş köşkü geliyor.

Osmanlı'da kuş evleri yalnızca hayvanların barınabileceği küçük yapılar olarak değil, merhamet ve maneviyatın öne çıktığı mekanların mimari unsurları olarak değerlendiriliyordu. Saray, cami ve imarethane gibi yapıların duvarlarına veya uygun köşelerine yerleştirilen bu yuvalar, insanların yaşam alanlarını kuşlarla paylaşma anlayışının taş ve mimari üzerindeki izlerini oluşturuyordu.

Darphane-i Amire'de bulunan iki kuş köşkünden biri, yerleşkenin avlusundaki yapıyla bütünleşik şekilde konumlanırken diğeri, avludan çıkıldığında sol tarafta kalan yapının duvarında bulunuyor.

Özellikle avludaki büyük kuş köşkü, birden fazla mimari bölümden oluşan görünümü ve farklı kuşların kullanımına imkan sağlayan yapısıyla öne çıkıyor. Saray yerleşkesinde bulunması nedeniyle daha fazla özen gösterildiği değerlendirilen köşk, yalnızca işleviyle değil, mimari görünümüyle de dikkati çekiyor.

Kuş köşklerinin tarihi varlığı yalnızca bugüne ulaşan mimari örneklerle değil, Osmanlı dönemine ait minyatürlerle de takip edilebiliyor. Dönemin görsel kaynaklarında bu yapıların bulunduğu alanların resmedilmesi, köşklerin geçmişte de yerleşkenin bir parçası olduğunu ortaya koyuyor.

Restorasyon çalışmaları kapsamında özgün mimari özellikleri korunarak yenilenen iki kuş köşkü, Osmanlı'nın kuşlara yuva olma geleneğini bugüne taşırken, Darphane-i Amire'yi ziyaret eden turistlerin de ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, tarihi yapıların duvarlarına yerleştirilen bu özel köşklerin önünde durarak fotoğraflarını çekiyor.

Darphane-i Amire'deki kuş köşklerinin dikkat çeken bir diğer özelliği ise tarihi birer yapı olarak korunmalarının yanında bugün de işlevlerini sürdürmeleri. Restorasyonun ardından yeniden yuva olan köşklerde kuşların barındığı görülüyor. Yüzyıllar önce hayvanların barınması amacıyla yapılan yapılar, yalnızca geçmişin mimari mirası olarak değil, yaşayan birer yuva olarak da varlığını koruyor.

"Aşiyan, Osmanlı'da önemli bir yapı türüdür"

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, AA muhabirine, Darphane-i Amire'nin Osmanlı'da kıymetli evrak ile altın ve gümüş gibi paraların basıldığı yer olduğunu söyledi.

Topkapı Sarayı'nın 2019 Eylül ayında Milli Saraylar Başkanlığına bağlandığını, ardından kapsamlı restorasyon çalışmalarının başlatıldığını belirten Kocaman, 7 yıl süren çalışmaların ardından yerleşkede 5 müzenin ziyarete açıldığını, müzelerde sergilenen eserlerin nadir eserler olduğunu kaydetti.

Kocaman, Osmanlı'da kuş evlerinin "aşiyan" olarak adlandırıldığını ve bu yapıların dönemin mimari ve kültürel anlayışında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Aşiyanların yalnızca kuşların barınması için yapılan yapılar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydeden Kocaman, bunların özellikle merhamet ve maneviyatın ön plana çıktığı mekanlarda inşa edildiğini dile getirdi.

Kocaman, Osmanlı'da hayvanların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik farklı uygulamaların da bulunduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Kuş evi Osmanlı'da 'aşiyan' olarak isimlendirilir ve birçok şiirde yer alır. Aşiyan bizde önemli bir yapı türüdür aslında. Özellikle saray, cami, imarethane gibi biraz daha merhametin veya maneviyatın yüksek olduğu mekanların bir köşesine yapılmıştır ve bu bir Osmanlı geleneğidir. Sadece kuşlara değil, sarayda yine kedi kapısı, yani kediler için veya diğer ceylan yalağı dediğimiz ceylanlar için, başka hayvanlar için de sarayın birçok bölgesinde rahatça ulaşabilmeleri, yemeleri için her altyapı oluşturulmuştur."

Darphane-i Amire'deki kuş köşklerinden birinin bulunduğu yapıyla birlikte inşa edildiğini, diğerinin ise yerleşkenin başka bir bölümünde bulunduğunu anlatan Kocaman, iki köşkün de günümüzde kuşlar tarafından kullanılmaya devam ettiğini belirtti.

"Saray olması nedeniyle daha fazla özen gösterilmiş"

Kuş köşklerinin hangi padişah döneminde yapıldığına ilişkin bilgi veren Kocaman, Darphane-i Amire'nin bulunduğu bölgenin 18. yüzyıldan itibaren gelişmeye başladığını, yapılaşmanın farklı padişah dönemlerinde devam ettiğini söyledi.

Kocaman, "Ağırlıklı olarak bunlar 3. Mustafa'dan itibaren, yani 1720'li yıllardan itibaren buranın kullanılmaya başlanmasıyla ortaya çıkıyor. Daha çok da 2. Mahmut döneminde ağırlıklı olarak fiilen kullanımına başlandığını biliyoruz." dedi.

Darphane-i Amire'deki kuş köşklerinin mimari özellikleri bakımından diğer örneklerden ayrıldığını aktaran Kocaman, özellikle büyük köşkün birden fazla yapı bölümünden oluşmasının farklı kuşların barınmasına imkan sağladığını kaydetti.

Kocaman, köşklerin saray yerleşkesinde bulunmasının yapıya verilen önemi de gösterdiğini ifade ederek, "Buradaki yapı, saray olması nedeniyle biraz daha özen gösterilmiş, önem verilmiş bir yapı. Birkaç farklı yapıdan oluşmasından dolayı da birden çok kuşun kullanımına hazırlanmıştır." diye konuştu.

Darphane-i Amire'nin bir üretim alanı olmasının yanı sıra çok sayıda sanatkarın çalıştığı bir mekan olduğuna işaret eden Kocaman, kuş köşklerinin burada bulunmasının dönemin çalışma ve yaşam kültürüyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kocaman, "Burada çalışan insanlar var. O insanlar sanatkar. Çünkü o dönem gerek kalıp çıkarılması gerekse hazırlanması için iyi bir hattat olması gerekiyor. Yazılan hatların para üzerine kazınması, kağıt üzerine yazılması gibi işler var. Sanatkarların ağırlıklı olduğu mekanlarda bu tür yapıların da onlarla özdeşleştiğini düşünüyoruz." dedi.

"Minyatürlerde kuş evlerinin yerinde olduğunu görüyoruz"

Darphane-i Amire'deki kuş köşklerinin geçmişine ilişkin tarihi belge ve görsel kaynaklardan da yararlanıldığını belirten Kocaman, Osmanlı döneminde resim yerine kullanılan minyatürlerin yapıların tarihini aydınlatan önemli belgeler arasında yer aldığını ifade etti.

Minyatürlerde kuş köşklerinin bulunduğu alanların görülebildiğini anlatan Kocaman, bu kaynakların restorasyon çalışmalarında da dikkate alındığını vurguladı.

Kocaman, "Osmanlı döneminde resimden ziyade minyatür var. O minyatürlerde buraların çizimleri var. O çizimlerde kuş evlerinin yerinde olduğunu görüyoruz. Zaten biz onları da belge olarak kabul ediyoruz. O doğrultuda bunların restorasyonları yapılıyor. Yani tarihi minyatürlerde bu kuş evlerinin yerinde olduğunu ve varlıklarını bizzat görüyoruz." şeklinde konuştu.

Osmanlı sarayında yalnızca kuşlara değil, farklı hayvan türlerine de yaşam alanları ayrıldığına işaret eden Kocaman, sarayın birinci avlusunun alt bahçesinde Aslanhane, başka bir bölümünde ise Fil Bahçesi olarak adlandırılan alanların bulunduğunu anlattı.

"Kuş sesinin yanında su sesi de eksik olmaz"

Darphane-i Amire'deki kuş köşklerinin yer aldığı avlunun mimari ve peyzaj özelliklerine de değinen Kocaman, Osmanlı yapılarında yüksek katlı binalardan ziyade avlulu ve bahçeli yapıların tercih edildiğini söyledi.

Yerleşkenin aynı zamanda bir üretim alanı ve imarethane olduğunu belirten Kocaman, yapıların ortasında oluşturulan avlu düzeninin Osmanlı mimarisinin önemli özelliklerinden biri olduğunu ifade etti.

Kocaman, avluların peyzaj düzenlemesinde de dönemin fotoğrafları, minyatürleri ve belgelerinden yararlanıldığını aktardı.

Osmanlı yaşam kültüründe suyun önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kocaman, açık ve kapalı alanlarda su mimarisinin farklı örneklerinin kullanıldığını anlattı.

Kocaman, şadırvan ve selsebillerin yapıların önemli unsurları arasında bulunduğunu kaydederek, "Osmanlı sanatında veya Osmanlı hayat tarzında su kültürü çok önemlidir, suyun çok önemli bir yeri vardır. Şadırvanlar mutlaka bulunur, hem selsebil olarak hem şadırvan olarak. Açık alanlarda şadırvan, kapalı mekanlarda selsebil olarak vardır ve tabiri caizse kuş sesinin yanında su sesi de eksik olmaz." dedi.

Darphane-i Amire'nin avlusundaki ağaçların bir kısmının dönemsel olarak yenilendiğini belirten Kocaman, Topkapı Sarayı'nın diğer avlularında ise Osmanlı döneminden günümüze ulaşan büyük ağaçların bulunduğunu söyledi.