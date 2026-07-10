Darplar nedeniyle 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişiyi sokakta sopalarla darbeden 4 şüpheli tutuklandı.

İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde V.Y, A.Y, O.Y. ve F.Y'nin, dün enişteleri D.K'yi sopalarla darbetmesine ilişkin çevredekilerin cep telefonuyla çektiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan D.K. ve eşinin geçen yıl kaçarak evlendikleri, zanlıların eniştelerini bu nedenle darbettikleri öğrenildi.