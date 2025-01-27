Dart Turnuvası ile Çocuklar Eğlendi

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Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda bölgesel dart turnuvası yapıldı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koruma ve bakım altında olan çocukların yarıyıl tatillerini nitelikli geçirebilmeleri ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla dart turnuvası düzenlendiği belirtildi.

Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Rize'deki koruma ve bakım altında olan 26 çocuğun katılım sağladığı, üç kategoride yürütülen turnuva sonucunda dereceye giren çocuklara kupalarının verildiği ifade edildi.

Turnuva sonrasında çocuklar için kentin tarihi ve turistik yerlerinden Atatürk Köşkü, Boztepe Seyir Terası, Ayasofya Cami, Ganita ve Botanik Park'a gezi düzenlendiği kaydedildi.