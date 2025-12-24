İbb Darülaceze'de "2026'ya Merhaba" Yemeği Düzenlendi - Son Dakika
İbb Darülaceze'de "2026'ya Merhaba" Yemeği Düzenlendi

24.12.2025 15:01  Güncelleme: 16:12
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Darülaceze'de kalan yaş almış bireyler, Beykoz Koru Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek 2026 yılına neşe içinde merhaba dedi. Gece boyunca müzik dinletisi eşliğinde yemekler ikram edildi.

(İSTANBUL)İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Darülaceze'de kalan yaş almış bireyler, 2025 yılını geride bırakırken 2026 yılına umut ve neşe içinde "merhaba" dedi. Beykoz Koru Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "2026'ya Merhaba Yemeği"nde, Darülaceze sakinleri yeni yıla birlikte, müzik ve sohbet eşliğinde girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı'na bağlı Darülaceze'de kalan yaş almış bireyler, yıl sonuna özel bir buluşmada bir araya geldi. İBB Darülaceze Şube Müdürlüğü tarafından Darülaceze sakinlerinin bir araya gelerek kaynaşmaları, sosyalleşmeleri ve yeni yıla birlikte keyifli bir başlangıç yapmalarını için "2026'ya Merhaba Yemeği" düzenlendi.

Beykoz Koru Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa; Volkan Demir, Zeynep Neyza Akçabay ve Önder Yüksel Eryiğit katıldı. Etkinliğe, 102'si Darülaceze sakini yaş almış birey olmak üzere toplam 423 kişi iştirak etti.

Müzik eşliğinde yeni yıla merhaba

Etkinlikte, İBB Kent Orkestrası Türk Sanat Müziği Grubu'nun dinletisi eşliğinde davetlilere yemek ikram edildi. Türk sanat müziğinin sevilen eserleriyle renklenen programda, Darülaceze sakinleri hem müzik dinledi hem de birlikte yeni yıla dair dileklerini paylaştı. Yeni yıl coşkusunu artırmak amacıyla katılımcılara, Darülaceze Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2026 yılı takvimi ve çiçek armağan edildi.

"Bizler her zaman yanınızdayız"

Programda konuşan İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, Darülaceze sakinleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demir, "Sizinle beraber 2026'ya erken bir merhaba demek için bir aradayız. Bizler her zaman yanınızdayız. Sizlerin deneyimleri, tecrübeleri, duaları bizleri ayakta tutuyor. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Sizin yüzünüzdeki bir tebessüm bizim bütün işimizi, gücümüzü rast götürüyor" ifadelerini kullandı.

Demir'in konuşması, salonda bulunan yaş almış bireyler tarafından alkışlarla karşılandı. Etkinlik boyunca Darülaceze sakinleriyle yakından ilgilenen protokol üyeleri, masaları tek tek dolaşarak sohbet etti.

İBB'den yaş almış vatandaşlara kapsamlı hizmet

İBB Darülaceze Şube Müdürlüğü, bünyesinde barınan yaş almış vatandaşlara yönelik kapsamlı hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Darülaceze'de kalan bireylere diyetisyen gözetiminde günlük 5 öğün beslenme hizmeti sunulurken, düzenli sağlık muayeneleri ve tedavi süreçlerinin takibi de titizlikle yürütülüyor. Giyim desteği, hasta sevk ve refakat hizmetleri ile koruyucu sağlık uygulamaları Darülaceze'de sağlanan hizmetler arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra, aktif yaşlanma programları kapsamında psikososyal destek hizmetleri veriliyor; kültürel geziler, sosyal etkinlikler ve çeşitli hobi atölyeleriyle yaş almış bireylerin toplumsal yaşama katılımı teşvik ediliyor. İBB, Darülaceze çatısı altında sunduğu bu hizmetlerle, yaş almış vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve onları sosyal yaşamın içinde tutmayı hedefliyor.

"2026'ya Merhaba Yemeği" de bu anlayışın bir yansıması olarak, Darülaceze sakinlerinin yeni yıla moral ve motivasyonla girmesine katkı sundu.

