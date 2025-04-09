Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali 2025'te Fethiye'de Düzenleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali 2025'te Fethiye'de Düzenleniyor

Fethiye Belediyesi tarafından 11-13 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali, doğa, kültür, sanat ve lezzeti bir araya getiriyor. Festival boyunca halk oyunları, doğa yürüyüşleri, yemek atölyeleri gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

09.04.2025 15:36  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenecek Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali, 11-13 Nisan 2025 tarihleri arasında doğa, kültür, sanat ve lezzeti bir araya getirecek. Üç gün sürecek festival, birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Fethiye Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali, 11 Nisan Cuma günü saat 14.30'da açılış töreniyle başlayacak. Halk oyunları gösterileri, protokol konuşmaları ve Fethiye Belediyesi orkestrasının dinletisiyle renklenecek ilk gün, zeybek gösterisi, resim yarışmaları, fotoğraf sergisi, Kuzugöbeği mantar yemeği yapımı ve sunumu, mercimek köfte, doğa masalları söyleşisi, sokak müzikleri gibi etkinlikler gerçekleşecek.

Grup Ayna sahne alacak

Festivalin ikinci günü, 12 Nisan'da doğa yürüyüşleri, antik pedal bisiklet sürüşü, Sahrap Soysal ile lezzet yolculuğu, aşçı Elif Korkmazel'in sunuculuğunda Yeşilüzümlü ve yöresi yerel yemek yarışması, 'Sanatla değer bulma' adlı söyleşi, dans gösterisi, yemek atölyeleri ve çocuklara yönelik eğlenceli aktivitelerle dolu etkinlikler yapılacak. Aynı zamanda yerel üreticilerin ve kadın kooperatiflerinin açtığı stantlar da ilgi odağı olacak. Akşam saat 20.00'de Adem Kazan ve Ali Tunç'un ardından saat 21.00'de sevilen grup Ayna sahne alarcak.

Son gün coşkusu: Soner Olgun konseri

13 Nisan Pazar günü ise doğa yürüyüşleri, mantar toplama etkinlikleri, yerel yemek tadımları ve yarışmalarla sürecek. Gün boyu devam edecek aktivitelerin ardından festivalin finalinde ünlü sanatçı Soner Olgun, sahne performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Fethiye Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Festival, Fethiye, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali 2025'te Fethiye'de Düzenleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü ’yarım’ düğünde buldular Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü 'yarım' düğünde buldular
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı
Babası takım ismi verdi Dünyaca ünlü golcü Süper Lig’e transfer oluyor Babası takım ismi verdi! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e transfer oluyor
Kerem Aktürkoğlu’ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı
İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika’ya askeri müdahale hazırlığında Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale hazırlığında
CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
İmamoğlu’ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın
Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor

15:36 İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
15:20 İmamoğlu’ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın
14:15 Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
13:33 Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor
23:28 TFF’den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
23:06 CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
22:58 Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika’ya askeri müdahale hazırlığında Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale hazırlığında
22:48 İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
22:46 Kerem Aktürkoğlu’ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı
22:34 Babası takım ismi verdi Dünyaca ünlü golcü Süper Lig’e transfer oluyor Babası takım ismi verdi! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e transfer oluyor
22:30 Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı
22:16 Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü ’yarım’ düğünde buldular Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü 'yarım' düğünde buldular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 16:13:04. #7.13#
SON DAKİKA: Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali 2025'te Fethiye'de Düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement