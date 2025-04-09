Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali 2025'te Fethiye'de Düzenleniyor

(MUĞLA)- Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenecek Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali, 11-13 Nisan 2025 tarihleri arasında doğa, kültür, sanat ve lezzeti bir araya getirecek. Üç gün sürecek festival, birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Fethiye Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali, 11 Nisan Cuma günü saat 14.30'da açılış töreniyle başlayacak. Halk oyunları gösterileri, protokol konuşmaları ve Fethiye Belediyesi orkestrasının dinletisiyle renklenecek ilk gün, zeybek gösterisi, resim yarışmaları, fotoğraf sergisi, Kuzugöbeği mantar yemeği yapımı ve sunumu, mercimek köfte, doğa masalları söyleşisi, sokak müzikleri gibi etkinlikler gerçekleşecek.

Grup Ayna sahne alacak

Festivalin ikinci günü, 12 Nisan'da doğa yürüyüşleri, antik pedal bisiklet sürüşü, Sahrap Soysal ile lezzet yolculuğu, aşçı Elif Korkmazel'in sunuculuğunda Yeşilüzümlü ve yöresi yerel yemek yarışması, 'Sanatla değer bulma' adlı söyleşi, dans gösterisi, yemek atölyeleri ve çocuklara yönelik eğlenceli aktivitelerle dolu etkinlikler yapılacak. Aynı zamanda yerel üreticilerin ve kadın kooperatiflerinin açtığı stantlar da ilgi odağı olacak. Akşam saat 20.00'de Adem Kazan ve Ali Tunç'un ardından saat 21.00'de sevilen grup Ayna sahne alarcak.

Son gün coşkusu: Soner Olgun konseri

13 Nisan Pazar günü ise doğa yürüyüşleri, mantar toplama etkinlikleri, yerel yemek tadımları ve yarışmalarla sürecek. Gün boyu devam edecek aktivitelerin ardından festivalin finalinde ünlü sanatçı Soner Olgun, sahne performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.