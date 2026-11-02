Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem oldu, ilçede hissedilmedi

Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem oldu, ilçede hissedilmediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.49'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'ya 253 kilometre uzaklıkta ve 9,07 kilometre derinlikte kaydedilen deprem ilçede hissedilmedi.
EGE Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.49'da merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizinde 5.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Datça'ya 253 kilometre uzaklıkta saptanan depremin zeminden 9,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem ilçede hissedilmedi.
Kaynak: DHA
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