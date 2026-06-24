(MUĞLA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin Akdeniz açıklarında 11: 25'te yerin 8.39 km kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinde saat 11.25'te 4.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin Datça açıklarında Akdeniz'de yerin 8.39 km kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Datça'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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