Datça'da 7. Badem Çiçeği Festivali Coşkusu

(MUĞLA) – Datça'da badem ağaçlarının çiçek açmasıyla 7'nci kez düzenlenen Badem Çiçeği Festivali, doğayla kültürü bir kez daha buluşturdu. Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, "Datça'da başka bir dünya, başka bir umut, başka bir heyecanın var olduğunu gösterip, daha umutlu kalmanızı sağlayacak bu tür festivalleri yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte bu yıl 7'ncisi düzenlenen Badem Çiçeği Festivali, yarımadada baharın gelişini simgeledi. Pembe ve beyaz çiçeklerle kaplanan yamaçlar eşliğinde gerçekleştirilen festival, ilçe sakinleri ile ziyaretçileri bir araya getirdi.

Datça Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında Datça merkez ve çevre mahallelerde kurulan stantlar yoğun ilgi gördü. Etkinlik alanlarında konserler, halk oyunları gösterileri, atölyeler ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi. Bando, davul-zurna, halk oyunları ekipleri, tahta bacak ve jonglörlerin yer aldığı kortej renkli görüntülere sahne oldu. Kortejin ardından Palamutbükü ve Datça merkezde badem kırma yarışmasının elemeleri yapıldı.

Açılış kortejine Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici ve Cumhur Uzun, Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da festivale mesaj gönderdi.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, açılışta yaptığı konuşmada "Bu mutluluğu, bu güzelliği bizimle paylaşan herkese teşekkürler. Dünyanın ve Türkiye'nin zaman zaman içine düştüğü kaos ortamlarında Datça gibi bir yerde sizleri bu güzellikle buluşturan değerli Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve bandosuyla bize eşlik eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya ayrıca teşekkür ederim. Muğla Valiliği, Datça Kaymakamlığı, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Muğla Sanayi ve Ticaret Odası'na ve sponsorlarımıza çok teşekkürler. Bu organizasyonun arkasında çok büyük emekler var. Dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu, zaman zaman karamsar olduğumuz ama Datça'da başka bir dünya, başka bir umut, başka bir heyecanın var olduğunu gösterip, daha umutlu kalmanızı sağlayacak bu tür festivalleri yapmaya çalışıyoruz. Daha umutlu, daha heyecanlı bir dünyada yaşama arzumuz var. Daha aydınlık bir dünyada yaşarken bizleri 100 yıl önce yol gösteren Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha anıyorum" dedi.

Kurt, "Bütün Anadolu toprakları çok değerli. Bu toprakların her karesinin değerini bilmemiz lazım. Bugün bizim aramızda bulunan değerli misafirlerimiz. Zaman zaman bizi eleştirdiğiniz konular mutlaka vardır. Datça'nın yolları, altyapısı için çok hızlı çalışmaya devam ediyoruz. Hava şartları zaman zaman buna engel oluyor. Bu coğrafya iyi insanların buluştuğu bir yer olması gerekiyor. Biz daha temiz, daha dürüst, daha ahlaklı, daha vatansever olmak zorundayız" diye konuştu.

Atıcı: "Datça'ya gelenler bağımlısı oluyorlar"

Datça Kaymakamı Murat Atıcı, "921 tane ilçemiz var. Hepsi birbirinden güzel ama Datça'mız ayrı bir güzel. 48 tane koyumuzla, Knidos'uyla, gastronomisiyle, Eski Datça'sıyla, Reşadiye'siyle hepsi birbirinden güzel. Datça'ya gelenler Datça bağımlısı oluyorlar. Bu süreç içinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürler" dedi.

Özcan: "Badem çiçeği gibi umudumuzu birleştireceğiz, büyüteceğiz"

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, "Datça'da, badem çiçeklerinin altında, gelenekselleşmiş Badem Çiçeği Festivali'nde bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Datça için badem sadece üretilen yiyecek değil, bir emek, bir geçim kaynağı, alın teri ve aynı zamanda Muğla'mız ve ülkemiz için dayanışmanın sembolü, birlikteliğin sembolü. Her sene burada buluşmak için gün sayıyoruz. Kışın ortasında badem çiçeği açıyor. Kışa rağmen umutla açıyor. İşte o yüzden hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Badem çiçeği gibi umudumuzu birleştireceğiz, büyüteceğiz. Aydınlık günleri hep birlikte tesis edeceğiz. Badem çiçeği gibi umutla açan bir bahar ve Datça gibi içten bir bahar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Uzun: "Umutlarımızın yeniden yeşereceğini biliyoruz"

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun da "Umutla baharın gelmesini bekleyen, yüreğinde umudu badem çiçeği gibi açtıran sevgili dostlar, Datça'ya hepiniz hoş geldiniz. Kasvetlidir kış ayı, ne zaman şubata doğru evrilsek baharın çiçekleri gibi içimizde bahar geliyor diye umutlar yeşerir. Yeşerir o umutlar bizim yaşam sevincimize, yarınlara olan ümidimize ve yarınlardaki güzel geleceğimize açar çiçekler. O çiçekler ülkemiz için önce Datça'da, bu güzel coğrafyada sizlerin gönlündeki sevgi kadar erken açar ve ülkenin her tarafında Datça'dan yayılır. Datça'dan açan çiçek, yarınlara olan umudun Datça'dan yükselişi demektir. Yarınlarımız hep umutla, hep güzelliklerle dolu olsun. Badem çiçeğinin anlamı bambaşka ve içinde saklı. Onun taşıdığı anlam, bu festivale de anlamını yükleyen geleceğin umutlu oluşu. Ne zaman bir kış karanlığında yaşasanız peşi sıra baharın geleceğini, baharla birlikte umutlarımızın yeniden yeşereceğini biliyoruz ve badem çiçeğinde bunu görüyoruz. Badem çiçeğinin beyazındaki aydınlık günlerimizi, yarınlarımızın hepimize çiçeğin açtığı günden başlayarak coşkuyla artmasını diliyorum" dedi.

Derici: "Güzel günler göreceğiz"

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici de "Datça bugün daha da güzel. Harika bir Badem Çiçeği Festivali'ndeyiz. Hiç merak etmeyin her şey hem çok güzel olacak, hem çok iyi olacak. Milletçe birlik ve beraberlik içinde güzel günler göreceğiz" dedi.

"Muğla Türkiye'de herkesin ikinci memleketi"

CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş da şunları dile getirdi:

"Akbelen için, Muğla'nın güzellikleri için mücadele etmeye devam edeceğiz. Muğla Türkiye'de bence herkesin ikinci memleketi. Herkes yaz aylarında bir şekilde Muğla'ya geliyor. Her festivalde burada olmak benim için çok keyifli. Kortej boyunca yürürken Datça'nın, Muğla'nın bütün renklerini burada görmüş olduk. Bu festivalin hazırlanmasında Muğla'daki bütün aktörler bir araya gelmiş. Bu Türkiye'de çok özlediğimiz bir tablo. Muğla'nın birliği, bütünlüğü, birlikteliği Türkiye için bir umut. Türkiye, cumhuriyetin ikinci yüzyılında Muğla gibi güzel, Muğla'nın, Datça'nın güzel çiçekleri gibi tüm ülkenin güzelliklerle dolu olduğu bir ülke olur. Biz onun için çalışmaya devam edeceğiz."