Datça\'da Çocuk Evleri Protokolü İmzalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde devlet korumasındaki çocuklar için inşa edilecek 50 yatak kapasiteli "Çocuk Evleri Sitesi" yapım işi için işbirliği protokolü imzalandı.

Vali İdris Akbıyık başkanlığında Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile hayırsever iş insanı UÇK Yapı Genel Müdürü Mustafa Köse arasında "Çocuk Evleri Sitesi" hizmet binasının yapımı için işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, Datça'da 7-18 yaş grubuna yönelik 14 bin 68 metrekarelik alan üzerine, 50 yatak kapasiteli 5 yaşam birimi, idari bina, sosyal bina ve sosyal donatı alanlarından oluşan Çocuk Evleri Sitesi inşa edilecek.

Törende konuşan Vali Akbıyık, projeyi hayata geçirecek olan UÇK Yapı Genel Müdürü Mustafa Köse'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Çocuk Evleri Sitesi'nin Datça'ya hayırlı olmasını diledi.