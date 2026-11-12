Datça\'da deniz turizmine katkı amacıyla Körmen Yat Limanı Deniz Hudut Kapısı açıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, deniz turizminin gelişimine ve uluslararası tanıtıma katkı sağlaması amacıyla Körmen Yat Limanı Deniz Hudut Kapısı törenle hizmete açıldı.

Karaköy Mahallesi'nde Datça Kaymakamı Murat Atıcı'nın katılımıyla gerçekleştirilen açılış, bölge turizmi ve ekonomisi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Açılışın ardından yetkililer tesiste incelemelerde bulundu.

Yeni deniz hudut kapısının ilçenin deniz turizmine, ekonomik gelişimine ve uluslararası tanıtımına önemli katkılar sunması bekleniyor.