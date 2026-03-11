Datça'da Güvenli Eğitim Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Datça'da Güvenli Eğitim Toplantısı

Datça\'da Güvenli Eğitim Toplantısı
11.03.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde eğitimde güvenlik ve iş birliği üzerine toplantı yapıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, rehber öğretmenler ve müdür yardımcılarıyla "Eğitimde Güvenli Ortam ve İş Birliği" toplantısı yapıldı.

Reşadiye Kazım Yılmaz Ortaokulu'nda gerçekleşen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve Şube Müdürü Emre Birgül de katıldı.

Toplantıda, eğitim ortamlarında güvenliğin sağlanması, risklerin önlenmesi ve rehberlik çalışmalarının önemi vurgulandı.

Rehber öğretmenlerin öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde kritik rol üstlendiği, okul yönetimleriyle eş güdüm içinde çalışarak sağlıklı bir eğitim iklimi oluşturulmasının gerekliliği ifade edildi.

Öğrencilerin gelecek planlamalarında meslek tanıtımının önemine dikkat çekilerek, farklı meslek gruplarından temsilcilerin okullara davet edilmesinin kariyer farkındalığı açısından değerli olduğu belirtildi. Toplantı sonunda özveriyle çalışan rehber öğretmenlere teşekkür edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Datça, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da Güvenli Eğitim Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin olayı İlk 15 dakikada öyle hatalar yaptı ki 3 gol yer yermez oyundan alındı Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olayı! İlk 15 dakikada öyle hatalar yaptı ki 3 gol yer yermez oyundan alındı
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Pentagon’un milyonlarca dolarlık lüks tüketim harcamaları tartışma yarattı Pentagon'un milyonlarca dolarlık lüks tüketim harcamaları tartışma yarattı
Galatasaray’a Davinson Sanchez’den kötü haber Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber
İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı

20:59
Trump, İspanya’yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
20:36
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı’nda bir ilki gerçekleştirdi
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı'nda bir ilki gerçekleştirdi
20:27
Barış Göktürk, Fenerbahçe’ye başkan adaylığını açıkladı
Barış Göktürk, Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıkladı
20:04
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası
Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
19:55
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
19:40
İran cephesinden Trump’ı küplere bindirecek sözler
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 21:13:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Datça'da Güvenli Eğitim Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.