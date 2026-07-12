Datça Pazarında 5 Taksit Sebze Meyve

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Muğla'nın Datça Pazarı'nda çekilen "Kredi Kartına 5 Taksit Sebze Meyve" yazılı pankarta dikkati çekerek, "Tek bir kare, ekonominin geldiği noktayı anlatmaya yetiyor: 'Sebze ve meyveye 5 taksit.' Eskiden taksit, televizyona, buzdolabına, otomobile yapılırdı. Bugün ise vatandaş, sofrasına koyacağı sebze ve meyveyi bile kredi kartına taksitle almak zorunda bırakılıyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından, Muğla'nın Datça ilçesindeki pazarda çekilen "Kredi Kartına 5 Taksit Sebze Meyve" yazılı pankartın fotoğrafını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Tek bir kare, ekonominin geldiği noktayı anlatmaya yetiyor: 'Sebze ve meyveye 5 taksit.' Eskiden taksit; televizyona, buzdolabına, otomobile yapılırdı. Bugün ise vatandaş, sofrasına koyacağı sebze ve meyveyi bile kredi kartına taksitle almak zorunda bırakılıyor. Birileri 'ekonomi uçuyor' masalları anlatırken, milyonlarca insan en temel gıda ihtiyacını bile borçlanarak karşılıyor. Bu tablo ne başarı hikayesidir ne de normaldir. Bu, yoksullaştırılan bir halkın fotoğrafıdır. Bu utanç Saray'ın."