Datça Sanayi Sitesi Kiralarına Yüzde 500 Zam Protestosu

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Muğla'nın Datça İlçesinde, kira bedelinin yüksek olduğunu iddia eden sanayi esnafı belediye tarafından ihaleye çıkartılan iş yerlerine yüzde 500 zam yapılmasına, alkışlarla tepki gösterdi.

Datça Sanayi Sitesinde, Datça Belediyesine ait 17 dükkan, ihale usulüyle kiraya çıkartıldı.

Fiyatlara yüzde 500 zam yapıldığını gören kiracılar, yapılan zammı, protesto etmek için, Datça Belediyesi önünde toplanarak alkışlarla protesto gerçekleştirdi.

Sanayi sitesinde kaynak atölyesi bulunan, Binali Karataş, gazetecilere, yaptığı açıklamada, 17 kişinin sanayi sitesi yapıldığından bu yana kiracı olduğunu söyledi.

3 yılda bir ihaleye yapıldığını belirten Karataş,"Geçen yıl vergiler dahil yıllık 30 bin liranın altında ödeme yaparken, şimdi yüzde 500 zam yapılarak, yıllık 200 bin lira isteniliyor ve bu parayı peşin ödememiz bekleniyor." dedi.

İstenilen bedeli ödemelerinin imkansız olduğunu anlatan Karataş, bu şekilde ihaleye giremeyeceklerini ve mağdur olduklarını iddia etti.

Öte yandan, ihalenin 2 Mayıs'ta Datça Belediye binasında gerçekleşeceği öğrenildi.