Davraz Kayak Merkezi\'nde Bayram Yoğunluğu

23.03.2026 17:24
Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, Ramazan Bayramı'nda 10 bin ziyaretçi ağırladı, toplam 210 bini geçti.

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 10 bin kişi ağırlandı, sezon başından bu yana toplam ziyaretçi sayısı ise 210 bini geçti.

Toros Dağları'nda 2 bin 635 metre rakımda yer alan kayak merkezinde bayram süresince yoğunluk yaşandı. Eğirdir Gölü manzarasıyla öne çıkan merkez, farklı seviyelere hitap eden pistleri, telesiyej sistemi ve sosyal donatı alanlarıyla ziyaretçilere konforlu kayak imkanı sundu. Aileler için ayrılan kızak alanları da özellikle çocuklu ziyaretçilerden ilgi gördü.

Kayak merkezi sorumlusu Ozan Yılmaz, AA muhabirine, bayram tatilinde beklenen yoğunluğun gerçekleştiğini söyledi.

Bayram tatili süresince yaklaşık 10 bin kişiyi ağırladıklarını belirten Yılmaz, "Bayramda ciddi bir yoğunluk oluştu. Sezon başından bu yana toplamda 210 bini aşkın ziyaretçiye ulaştık." dedi.

Martta kar yağışının sürdüğünü dile getiren Yılmaz, meteoroloji verilerine göre kar yağışının yaklaşık bir hafta daha devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Söz konusu merkezdeki otel ve sosyal tesislerde de bayram boyunca yüksek doluluk oranına ulaşıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

