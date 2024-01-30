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Davraz Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı Bekleniyor - Son Dakika
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Davraz Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı Bekleniyor

Isparta'da bulunan Davraz Kayak Merkezi, bu yıl yeterli kar yağışının olmaması nedeniyle sessiz kalmıştır. Geçen yıl aynı dönemde 75 santimetreye ulaşan kar kalınlığına sahip olan merkezde, pistler beyaz örtüyle kaplanmadığı için sezon açılamamıştır. İdari Koordinatör Ozan Yılmaz, kar yağışının gecikmesini küresel ısınmaya bağlamış ve merkezi ziyaret etmek isteyenleri beklediklerini belirtmiştir. Geçen yıl 90 binden fazla kişiyi ağırlayan Davraz Kayak Merkezi, bu yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekememiştir.

Davraz Kayak Merkezi\'nde Kar Yağışı Bekleniyor
30.01.2024 - 11:59,
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Isparta'da geçen sömestir tatilinde 90 binden fazla kişiyi ağırlayan Davraz Kayak Merkezi'nde, bu yıl yeterli kar yağmadığı için sessizlik hakim.

Türkiye'nin gözde kayak merkezleri arasında gösterilen ve önceki yıl aynı dönemde kar kalınlığının 75 santimetreye ulaştığı Eğirdir Gölü manzaralı Davraz Kayak Merkezi'nde, pistler beyaz örtüyle kaplanmadığı için sezon açılamadı.

Birçok bölgedeki kayak merkezinde sömestir dolayısıyla hareketlilik yaşanırken, beklenen kar yağışının etkili olmadığı Davraz sessizliğe büründü.

Davraz Kayak Merkezi İdari Koordinatörü Ozan Yılmaz, AA muhabirine, yeterli kar yağmadığı için kayak ve kızak hizmeti veremediklerini söyledi.

Geçen sezon dolu olan merkeze bu yıl yerli ve yabancı turistlerin gelmediği belirten Yılmaz "Kar olmadığı için sömestir sezonumuz çok sakin geçiyor. Kar yağışı olmamasına rağmen teleferik, telesiyej ve restoranlarımızı açtık. Bu hizmetlerimizden faydalanmak isteyenleri merkezimize bekliyoruz." dedi.

Yılmaz, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği nedeniyle bu sene kar yağışının geciktiğini düşündüklerini ifade etti.

Davraz Kayak Merkezi, önce sömestir tatilinde yoğunluk yaşanmış ve iki haftada 90 binden fazla konuk ağırlanmıştı.

Kaynak: AA
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