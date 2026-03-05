Davutoğlu Bursa'da Sanayi Temsilcileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Davutoğlu Bursa'da Sanayi Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

05.03.2026 19:47
Ahmet Davutoğlu, Bursa'da sanayi temsilcileriyle görüşerek sorunları dinledi ve çözüm önerileri sundu.

(BURSA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa programı kapsamında sanayi temsilcileriyle görüştü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa'da sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Gelecek Partisi, görüşmeye ilişkin resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, Bursa programları kapsamında Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği (GESİAD) ile Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'ni (HOSAB) ve Dorukmak Fabrikası'nı ziyaret etti."

Ziyaretlerde sanayicilerimizin sorunları dinlenerek, Gelecek Partimizin iş dünyasına ve sanayicilerimize yönelik kapsamlı çözüm önerileri paylaşıldı; karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmelere; Yeni Yol Partisi Genel Başkanı Sayın İzzetin Küçük, Bursa Milletvekilimiz Sayın Kani Torun, Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Engin Keskinel, Sayın Ferhat Esener, Sayın Alpaslan Yıldız, Sayın Mustafa Çakmakçı ve Bursa İl Başkanımız Sayın Fuat Kadıoğlu da katıldı."

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu Bursa'da Sanayi Temsilcileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
