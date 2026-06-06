Davutoğlu Irak'ta Barış ve İş Birliği Görüşmesi - Son Dakika
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Davutoğlu Irak'ta Barış ve İş Birliği Görüşmesi

06.06.2026 21:46
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Davutoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Amedi ile bölgesel barış ve ekonomik iş birliğini ele aldı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ve heyetiyle bir araya geldi. Davutoğlu, görüşmede bölgesel barış, ekonomik iş birliği, ortak projeler ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığını belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ve heyetiyle görüştüğünü açıkladı.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Irak'ın yalnızca komşu değil, aynı zamanda tarih, kültür ve ortak kader bağlarıyla birbirine bağlı iki dost ve kardeş ülke olduğunu ifade etti.

Irak temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ve heyetiyle bir araya geldiklerini belirten Davutoğlu, görüşmeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye ve Irak yalnızca komşu değil; aynı zamanda tarih, kültür ve ortak kader bağlarıyla birbirine bağlı iki dost ve kardeş ülkedir."

Irak temaslarımız kapsamında değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Nizar Amedi ve heyetiyle; bölgemizde barışın tesisi, ekonomik iş birliği, ortak projeler ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Nazik misafirperverlikleri ve samimi ev sahiplikleri için Sayın Nizar Amedi'ye ve heyetine teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu Irak'ta Barış ve İş Birliği Görüşmesi - Son Dakika

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