Davutoğlu'ndan 12 Dev Adam'a Tebrik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Davutoğlu'ndan 12 Dev Adam'a Tebrik

15.09.2025 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Türkiye'nin Avrupa İkinciliğini kutladı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği efsane mücadelelerle finale yükselen ve ikincilik kürsüsüne çıkan Türkiye Milli Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" mesajını paylaştı.

Ahmet Davutoğlu X hesabından yayımladığı mesajda "Avrupa İkincisi 12DevAdam. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği efsane mücadelelerle finale yükselen ve ikincilik kürsüsüne çıkan Türkiye Milli Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Gururumuzsunuz 12 Dev Adam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Avrupa Şampiyonası, Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Basketbol, Politika, Türkiye, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan 12 Dev Adam'a Tebrik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Genç kadın hırsıza geçit vermedi Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi
Paris’te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Sivas’ta zincirleme kaza 1’i ağır 10 yaralı Sivas'ta zincirleme kaza! 1'i ağır 10 yaralı
İş makinesi iki çocuğa çarptı 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti İş makinesi iki çocuğa çarptı! 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

00:09
Barış Alper, Kerem’i silip attı
Barış Alper, Kerem'i silip attı
23:37
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
23:23
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
22:52
Yaşattığınız gurur yeter A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
22:21
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 00:24:28. #7.12#
SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan 12 Dev Adam'a Tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.