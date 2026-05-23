Davutoğlu'ndan Bilgi Üniversitesi kapatma kararına tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Davutoğlu'ndan Bilgi Üniversitesi kapatma kararına tepki

23.05.2026 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kapatılmasını "şeffaflıktan uzak" buldu ve kararın 20 bin öğrenciyi mağdur ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile YÖK'e çağrı yaptı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasına tepki göstererek kararın "şeffaflıktan uzak" olduğunu belirtti. Final haftası öncesinde alınan kararın yaklaşık 20 bin öğrenciyi mağdur ettiğini vurgulayan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK'e "üniversitelere güveni sarsan adımlardan kaçının" çağrısı yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında verilen kapatma kararına tepki gösterdi. Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son yıllarda üniversitelerin "bir gece yarısı kararnamesiyle kapatılır hale gelmesinin" siyasi otoritenin gücünü değil zaafını gösterdiğini belirterek, "Düşünce kendisinden korkanı önce insanlığın zihni akışının sonra da tarihin dışına iter" dedi.




Üniversitelerin de hukuka tabi olduğunu ifade eden Davutoğlu, hukuka aykırı bir durum bulunması halinde sorumluların cezalandırılması ancak öğrenciler ile akademisyenlerin mağdur edilmemesi gerektiğini kaydetti.  Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasında bunun tam tersinin yapıldığını aktaran Davutoğlu, "Çoğu iktidara yakın aracıları üzerinden yapılan devirlerle önce üniversitenin özü zaafa uğratılmış, sonra bu gerekçeyle kayyım atanmış ve yasal gereklilikler yapılmadan bir gecede faaliyetine son verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, kapatma kararının gerekçelerinin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmadığını vurgulayarak, bunun "şaibe" doğurduğunu kaydetti.  Final sınavları öncesinde alınan kararın öğrenciler ve aileleri açısından "zulüm" olduğunu ifade eden Davutoğlu, YÖK'ün üniversiteyi tercih kılavuzuna koymasının devlet güvencesi anlamına geldiğini belirtti. Akademisyenlerin ve çalışanların bir gecede belirsizliğe sürüklendiğini kaydeden Davutoğlu, bu tür uygulamaların diğer üniversitelere de baskı ortamı oluşturacağının ve akademik iklimi zedeleyeceğinin altını çizdi.

Davutoğlu ayrıca, Bilgi Üniversitesi'nin garantör üniversitesi konumundaki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin öğrenci kapasitesi açısından daha küçük olduğunu belirterek, bu durumun Mimar Sinan Üniversitesi'nin yapısını ve özgünlüğünü de olumsuz etkileyebileceğine işaret etti.

Yabancı öğrencilerin yaşayacağı mağduriyetlerin Türkiye'deki üniversitelerin uluslararası itibarına zarar vereceğini ifade eden Davutoğlu, nitelikli öğrenci ve akademisyenlerin Türkiye'ye gelmesinin de zorlaşacağını dile getirdi.

Açıklamasında "YÖK tarafından atanan kayyımlar tarafından yönetilen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasını gerektiren hukuki şartlar nelerdir? Kayyım yönetimi, YÖK ve garantör üniversite olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında kapatma kararına ilişkin yazışmalar yapılmış mıdır? Kapatmayı gerektiren hukuki gerekçeler nelerdir? Final haftası öncesinde yaklaşık 20 bin öğrencinin yaşadığı mağduriyetin sorumluları kimlerdir? Mali sürdürülebilirliğinde sorun olmadığı belirtilen bir üniversitenin kapatılmasıyla oluşacak kamu zararına ilişkin hukuki değerlendirme yapılmış mıdır" sorularını yönelten Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile YÖK yetkililerine "Türk üniversitelerine güveni sarsan, düşünceyi boğan, kurumların sürekliliğini yok eden bu tür adımlardan kaçınmaları" çağrısında bulundu.




Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan Bilgi Üniversitesi kapatma kararına tepki - Son Dakika

Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş’ın yakalanması için süreç hızlandı Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş'ın yakalanması için süreç hızlandı
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

19:42
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
19:30
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
19:30
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükseldi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi
18:39
Özgür Özel’in ’genel başkan’ unvanı TBMM’nin resmi sitesinden kaldırıldı
Özgür Özel'in 'genel başkan' unvanı TBMM'nin resmi sitesinden kaldırıldı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 19:59:47. #7.12#
SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan Bilgi Üniversitesi kapatma kararına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.