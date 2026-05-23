Davutoğlu'ndan Bilgi Üniversitesi kapatma kararına tepki

Üniversitelerin de hukuka tabi olduğunu ifade eden Davutoğlu, hukuka aykırı bir durum bulunması halinde sorumluların cezalandırılması ancak öğrenciler ile akademisyenlerin mağdur edilmemesi gerektiğini kaydetti. Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasında bunun tam tersinin yapıldığını aktaran Davutoğlu, "Çoğu iktidara yakın aracıları üzerinden yapılan devirlerle önce üniversitenin özü zaafa uğratılmış, sonra bu gerekçeyle kayyım atanmış ve yasal gereklilikler yapılmadan bir gecede faaliyetine son verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, kapatma kararının gerekçelerinin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmadığını vurgulayarak, bunun "şaibe" doğurduğunu kaydetti. Final sınavları öncesinde alınan kararın öğrenciler ve aileleri açısından "zulüm" olduğunu ifade eden Davutoğlu, YÖK'ün üniversiteyi tercih kılavuzuna koymasının devlet güvencesi anlamına geldiğini belirtti. Akademisyenlerin ve çalışanların bir gecede belirsizliğe sürüklendiğini kaydeden Davutoğlu, bu tür uygulamaların diğer üniversitelere de baskı ortamı oluşturacağının ve akademik iklimi zedeleyeceğinin altını çizdi.

Davutoğlu ayrıca, Bilgi Üniversitesi'nin garantör üniversitesi konumundaki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin öğrenci kapasitesi açısından daha küçük olduğunu belirterek, bu durumun Mimar Sinan Üniversitesi'nin yapısını ve özgünlüğünü de olumsuz etkileyebileceğine işaret etti.

Yabancı öğrencilerin yaşayacağı mağduriyetlerin Türkiye'deki üniversitelerin uluslararası itibarına zarar vereceğini ifade eden Davutoğlu, nitelikli öğrenci ve akademisyenlerin Türkiye'ye gelmesinin de zorlaşacağını dile getirdi.

Açıklamasında "YÖK tarafından atanan kayyımlar tarafından yönetilen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasını gerektiren hukuki şartlar nelerdir? Kayyım yönetimi, YÖK ve garantör üniversite olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında kapatma kararına ilişkin yazışmalar yapılmış mıdır? Kapatmayı gerektiren hukuki gerekçeler nelerdir? Final haftası öncesinde yaklaşık 20 bin öğrencinin yaşadığı mağduriyetin sorumluları kimlerdir? Mali sürdürülebilirliğinde sorun olmadığı belirtilen bir üniversitenin kapatılmasıyla oluşacak kamu zararına ilişkin hukuki değerlendirme yapılmış mıdır" sorularını yönelten Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile YÖK yetkililerine "Türk üniversitelerine güveni sarsan, düşünceyi boğan, kurumların sürekliliğini yok eden bu tür adımlardan kaçınmaları" çağrısında bulundu.