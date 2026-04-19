Davutoğlu'ndan Bursaspor'a Tebrik

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TFF 2. Lig şampiyonu olan Bursaspor'u tebrik etti. Davutoğlu, sosyal medya hesabından, şu açıklamada bulundu:

"TFF 2. Lig'de şampiyon olan, büyük şehrin büyük takımı Bursaspor'u yürekten tebrik ediyorum. Köklü tarihi, mücadele ruhu ve vefakar taraftarıyla Türk futbolunun hafızasında müstesna bir yere sahip olan Bursaspor'un bu başarısı; azmin, inancın ve birlikteliğin zaferidir. Bu anlamlı şampiyonlukta emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve her şartta takımının yanında olan büyük Bursaspor taraftarını gönülden kutluyorum. Ulu şehir Bursa'nın bu haklı gururunu paylaşıyor; Bursaspor'a TFF 1. Lig yolculuğunda üstün başarılar diliyorum."