Davutoğlu'ndan Emekli Maaşı Tepkisi: Birkaç Gün Erken Ödeme Müjde Olamaz

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarının erken yatırılmasına ilişkin açıklamasını eleştirerek, "Zaten ödenmesi gereken maaşın birkaç gün erken yatırılmasını lütuf gibi sunmak emeklilerin yaşadığı gerçekleri görmezden gelmektir" dedi.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarının erken yatırılmasına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın güya 'müjde' diye duyurduğu açıklamayı hayretle karşılıyoruz. Zaten ödenmesi gereken emekli maaşının birkaç gün erken yatırılmasını bir lütuf gibi sunmak, emeklilerimizin yaşadığı gerçekleri görmezden gelmektir. Bugün milyonlarca emeklimiz artan hayat pahalılığı karşısında temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanırken, bu tabloyu 'müjde' olarak sunmak emeklilerimizin aklıyla alay etmektir."

Partimizin Muğla Milletvekili ve Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, emeklilerimizin bayram ikramiyesinin en az 17 bin TL olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi vermiştir. Gönül isterdi ki emeklilerimize bir maaş tutarında ikramiye verilsin. Bunu yapamıyorsanız, hiç olmazsa 17 bin TL'lik teklifimize kulak verip emeklilerimizin bayramı biraz olsun huzurla geçirmesini sağlayabilirdiniz.

Bugün geldiğimiz noktada emeklilerimiz torununa harçlık veremeyen, bayram sevincini yaşayamaz bir duruma itilmiştir. Biz emeklilerimizin onurlu bir yaşam sürmesi için mücadelemizi sürdürecek, emeğin ve alın terinin hakkını savunmaya devam edeceğiz!"